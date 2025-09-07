晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》烈日下，我們正在失語 談2025年氣候災難

2025/09/07 11:30

◎劉哲廷

這不是預言，也不是災難片的劇本，而是我們共同生活的現在進行式。

2025年夏天，世界以一種毀滅的姿勢點燃了自己。從阿拉伯的攝氏51.8度高溫、巴基斯坦的致命洪水，到歐洲的野火與乾旱，每一個氣象數字都成為一具冰冷的屍體，橫陳在新聞頁面上，失去了肉身、失去了哭喊。這不再是自然變異可以解釋的偶發現象，而是一場遍地開花的系統性崩壞，是一種靜默的世界末日。

沙烏地阿拉伯今年出現高達攝氏51.8度氣溫，從各地蜂擁至麥加朝聖的人潮面臨危及生命的考驗。（路透檔案照）沙烏地阿拉伯今年出現高達攝氏51.8度氣溫，從各地蜂擁至麥加朝聖的人潮面臨危及生命的考驗。（路透檔案照）

有些災難是吶喊，有些災難是靜默。當人們走進極端氣候帶來的現場－－廢墟、水患、炙燒的大地、兒童屍體與空無一物的雲層－－災難的語言卻往往像被太陽烤焦的紙張，變得脆弱、破碎、無法傳遞真正的痛苦。氣候變遷並不缺乏證據，也不缺乏警告，但它缺乏一種讓人類深刻直視其毀滅性的語言。一種能使「1.6度升幅」不只是統計，而是疼痛的語言。

我們正身處這樣的困境：我們知道發生了什麼，卻無法說出它的真實份量。

從語言的瓦解開始，災難已經穿透了我們的文明系統。當聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的數據一條條被發布、當新聞標題說出又有多少人死於洪水、多少公頃森林化為灰燼，這些資訊卻無法像一記巴掌打在人們臉上，叫醒他們的惰性與冷漠。數據被消費、災難被日常化，我們活在一個麻痺的年代，災難已經太大，語言太小，小到只能在每一個早晨說一句「天氣好熱」，而不是「我們正墜入滅絕的深淵」。

自由開講》烈日下，我們正在失語 談2025年氣候災難西班牙今夏熱浪警報響起，森林火災在多處蔓延，圖為一家汽車零件工廠遭野火燒毀的慘狀。（歐新社檔案照）

當地球持續發燒，當極端氣候成為新聞常態，災難的可視性卻反而退化。這是現代媒體語境中最可怕的悖論：我們擁有前所未有的資訊量，卻無法產生真正的行動。語言無法轉化為倫理，無法產生政治意志。我們還在爭論「要不要吃肉」、「塑膠吸管該不該禁」，而不是重新設計人類的整體經濟系統。這不是無知，而是一種文明對毀滅的自我默許。

如果說，每一度升高的氣溫都是一種對生命的剪裁，那麼我們目前所見到的，就是一場極端不平等的屠殺。極端高溫往往發生在資源最匱乏、醫療最落後的地區。

巴基斯坦的洪水死者近半是兒童，他們從未參與碳排放的決策，卻先於其他人承擔了後果。這是一種赤裸的氣候階級－－全球化的碳排放與區域性的死亡地圖疊合成一張資本主義的弔詭圖像。

巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省在近日的暴雨洪水中受創嚴重，史瓦特河谷的主要城市明戈拉災後滿目瘡痍，還有泡水車卡在路上。（法新社檔案照）巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省在近日的暴雨洪水中受創嚴重，史瓦特河谷的主要城市明戈拉災後滿目瘡痍，還有泡水車卡在路上。（法新社檔案照）

而我們，身處都市冷氣房內的「高溫倖存者」，又是否真的免於這場崩壞？事實上，氣候災難不只是「那裡」的問題，它早已透過食物鏈、經濟供應鏈、難民流動、疫病與生態鏈崩解，滲透進我們的生活。當你拿起一顆西班牙的番茄、印度的洋蔥時，那些燃燒的土地與乾涸的水源已經在你的嘴裡說話，只是你還聽不見。

所以，我們需要一種新的語言，一種能夠跨越數據與感官的語言。不只是「全球暖化」這樣溫馴、技術性的字眼，而是能直指結構暴力、剝削體制與文明瘋狂的語言。我們需要說出：這不是天氣變化，而是政治失敗；這不是自然災害，而是文明的選擇；這不是命運，而是資本主義的後果。

或許，更根本的是，我們必須承認「人類中心主義」的失敗。我們不再是世界的主宰，而是共生網絡中的一個節點。當整個生態系統發出哀鳴，我們不能再以「拯救地球」這樣居高臨下的語調說話，而是該問：我們該如何向一個我們從未真正傾聽的地球學習？學習節制、學習退讓、學習不那麼貪婪地活著。

我們可以再等待一個更熱的夏天，一個更大的風災，一次更致命的水災來驚醒自己。但這場等待，不會帶來希望，只會持續燃燒我們賴以為生的語言、信仰與土地。這不再只是環保的議題，而是語言的末日、人性的臨界點，是我們是否仍有能力為下一代寫下未來的最後機會。

而這最後的未來，如果我們不寫，它將會自己燃燒起來。

（作者為詩人，自由工作者）

