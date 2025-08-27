晴時多雲

評論 > 社群

許美華頻道》國民黨再擋國防預算 美國老大出手了

台灣是美國的核心利益，藍白在國會的行徑擺明了親中反美，美國要防守自己的核心利益，眼見已經不能坐視台灣不利情勢惡化，終究要跟國民黨攤牌，只是時間早晚而已。
許美華頻道

許美華頻道

2025/08/27 13:00

◎ 許美華

相信大家都看到昨天（0826）這個重要消息了！823之後的第一個星期一，美國人無縫出手站出來，對上國民黨，目的很明確，為了確保台灣朝野一起強化國防。

真的沒想到，上週末 823大罷免剛落幕，就在台派1450一片悲憤重砲檢討賴清德團隊的時候，第一個跳出來接手處理國民黨的人，居然是美國人！（真的是川普2.0風格，沒有在跟你豪洨的⋯）

有人說，美國人直接出手，代表對台灣執政黨處理能力不放心，但真實情況確實也是如此，加起來席次過半的藍白聯手扯執政黨後腿，全世界都看在眼裡。

許美華頻道》國民黨再擋國防預算 美國老大出手了美國在台協會（AIT）處長谷立言於8月25日與國民黨立委會面，討論美台防衛合作。（擷取自AIT臉書）

台灣是美國的核心利益，藍白在國會的行徑擺明了親中反美，美國要防守自己的核心利益，眼見已經不能坐視台灣不利情勢惡化，終究要跟國民黨攤牌，只是時間早晚而已。

昨天AIT 處長谷立言邀請國民黨五位立委，包括牛煦庭、林沛祥、徐巧芯、羅智強、陳永康談台灣國防軍備，只是第一步而已。

雖然AIT發文用字非常客氣，謹守外交禮儀，但是美國這個訊號非常強烈，表示川普2.0政府開始對國民黨施壓，「we’re watching you.」。

不過，美國AIT在處理這件事上，做得非常細膩，值得給讚。

AIT顯然很想儘快跟國民黨立委見面傳遞訊息（aka 施壓），但為了不要旁生枝節，會面日期只能排在823大罷免結束後的第一個工作日，避開可能影響罷免的相關效應。

而且，谷立言明明在上週就已經跟國防部長顧立雄見過面談國防，但AIT臉書硬是壓下沒有對外曝光，一直到昨天谷立言跟國民黨立委見面後，AIT臉書才針對這兩場會議，連發兩篇文。而且是先發谷立言跟顧立雄相視而笑，再發谷立言跟五位立委嚴肅開會照片。

谷立言（左）上週先和國防部長顧立雄（右）會晤。（擷取自AIT臉書） 谷立言（左）上週先和國防部長顧立雄（右）會晤。（擷取自AIT臉書）

目前看起來，國民黨對美國人還是忌憚三分（可能不只XD），顯然美國老大哥鐵拳還是有用。

雙方會談，國民黨立委正襟危坐、勤做筆記，會後沒有一個人出來嗆美帝蠻橫不講道理，之前愛對人比中指的徐巧芯還去AIT發文下面留言，非常有禮貌，「謝謝AIT的邀請，這樣的互動和對話一定能夠讓台美互動更好！」

KMT這次不但沒有嗆美國人不要管他國事務，國民黨昨晚還透過臉書發文正面回應，表示「始終積極推動國防韌性，積極監督各方面國防落實進度，也支持國防預算占GDP達3.5%⋯」，讓人看傻眼。

這是之前聯手砍國防預算、擋潛艦國造，嗆說「海鯤號浮起來就給你錢」的國民黨嗎？

上個星期四，行政院會才剛通過115年度總預算案，其中最受外界矚目的國防經費，佔GDP比重為3.32％，現在國民黨直接說支持國防經費拉高到3.5%，回應也太善意，是真的嗎？

（擷取自國民黨臉書）（擷取自國民黨臉書）

國民黨面對AIT的善意回應，除了顯示國際強者說話之外，也可以看出，國民黨想要趁機洗白自己的「反美」形象，希望重新爭取美國的信任和支持。

這點，相信美國人不會那麼天真好騙。國民黨跟民眾黨藍白紅聯手的戰局，加上鋪天蓋地的各種資訊戰疑美反美操作，美國人這幾年已經吃到苦頭、看得很清楚了。

當然，如果國民黨在美國壓力下，願意支持拉高國防預算，對台灣至少是讓人樂見的好事。

「聽其言觀其行」，國民黨的動向，相信美國人也在看，我們就一步步冷靜的看下去。

美國人真的要對付國民黨，招數還很多。

總之，這是823之後，我看到最好的一件事。

謝謝美國老大哥參戰，我覺得心情好多了！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

