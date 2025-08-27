晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》《零日攻擊》不該被污名化

2025/08/27 10:30

◎ 小小公務員

這次國民黨攻擊《零日攻擊》導演羅景壬與其團隊，在2022-2024三年間獲得勞動部2872萬補助很明顯是要刻意污名化《零日攻擊》這個作品。

桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤質疑，就業安定基金豢養「零日攻擊」的導演羅景壬團隊。（資料照）桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤質疑，就業安定基金豢養「零日攻擊」的導演羅景壬團隊。（資料照）

我是一名主計人員，首先補助跟採購是完全不同的，勞動部就安基金沒有補助也無法補助零日攻擊這部影集，這筆錢的由來是勞動部文宣媒體通路採購案採用開口契約方式招標，羅景壬與其團隊透過投標得標，拍攝勞動節影片的報酬，對羅景壬的團隊而言是透過合法的方式投標付出服務並領取報酬

這件事的爭議，主要是來自於審計部的審查報告，我簡單列出三大重點，支出用途不符、開口契約難以驗收、效益不佳。

1、支出用途不符：就業安定基金的基金用途主要是職業訓練、就業服務等，勞動節的宣傳費用應該要由勞動部的公務預算支應而不是就業安定基金。

2、開口契約難以驗收：開口契約的招標模式主要是先設定好規格招標，決標後機關可以根據自己的需求，隨時要求得標廠商提供服務，但是宣傳影片是屬於異質性採購，而且創意隨時可能改變，所以很容易成果與原先設定的內容不符，導致驗收困難。

3、效益不佳：該團隊製作的勞動節影片點讚數偏低。

因此這一案的爭議主要來自於勞動部的行政疏失，但是國民黨不斷地抹黑攝影團隊是收受補助等真的很不可取，文化創意產業在台灣已經很難生存了，難道國民黨真的要把這些產業都逼離開台灣才滿意嗎？

羅景壬回應藍營指控，強調「不分黨派，負起社會責任」，是他的信仰。他也為馬政府拍過多片。（取自臉書）羅景壬回應藍營指控，強調「不分黨派，負起社會責任」，是他的信仰。他也為馬政府拍過多片。（取自臉書）

至於勞動部的行政疏失，我認為勞動部真的要深切檢討，雖然支出用途不符無論在中央單位或地方單位都不少見，而且使用開口契約招標文宣影片以採購策略而言，我認為是錯誤的，這樣的採購案應該要逐案採用公開招標最有利標方式並外聘委員評選投標廠商企畫書，我認為會比較沒有爭議，雖然開口契約可以簡化一些行政流程，但這類的採購變化太大，並不適合。

最後我想說審計部是隸屬於監察院，國民黨還要再說監察院都沒做事嗎？

（作者為公務員）

