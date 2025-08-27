晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》世界湖泊日 守護台灣生態永續

2025/08/27 15:00

◎ 蘇緯政

每年的8月27日是「世界湖泊日」（World Lake Day），藉此呼籲各國重視湖泊的生態、文化與經濟價值，促進跨國合作與永續發展。湖泊不僅是自然景觀，更是人類賴以生存的重要命脈，承載地表上多數的淡水資源，提供飲水、農業、漁業與工業所需，同時也調節氣候、滯洪與固碳，維持區域環境的平衡。

夢幻湖有極為珍稀的臺灣特有種水生蕨類—臺灣水韭，亦可見臺灣藍鵲、臺北樹蛙等保育物種。（資料照，陽明山國家公園管理處提供）夢幻湖有極為珍稀的臺灣特有種水生蕨類—臺灣水韭，亦可見臺灣藍鵲、臺北樹蛙等保育物種。（資料照，陽明山國家公園管理處提供）

湖泊被譽為「生命守護者」，更是孕育無數生命的搖籃。臺灣擁有約數百處湖泊與濕地，涵養豐富的生物多樣性。以陽明山國家公園的夢幻湖為例，這裡有極為珍稀的臺灣特有種水生蕨類—臺灣水韭，亦可見臺灣藍鵲、臺北樹蛙等保育物種。湖泊形成繁盛的生態網絡，維繫食物鏈穩定，周邊森林也能涵養水源。因此，湖泊的健康不僅影響觀光、漁業等經濟活動，更關乎生物多樣性的根基與地球的永續發展。

然而，臺灣湖泊正面臨嚴峻挑戰。水質優養化問題普遍，源自家庭清潔劑、生活污水及農業不當施肥，致使氮、磷等元素過量流入，藻類暴增，產生藻華並耗損溶氧，導致魚群與水生植物死亡。外來種入侵更是雪上加霜，吳郭魚、大口黑鱸、泰國鱧、魚虎等強勢物種，排擠臺灣細鯿、高體鰟鮍、圓吻鯝魚等原生魚類。低海拔湖泊因人為活動頻繁，垃圾與放生行為造成生態惡化；高山湖泊則因森林砍伐與遊客踐踏而受損。氣候變遷引發極端天氣，水位與水溫大幅波動，擾亂湖泊的生態代謝平衡，也威脅棲息其中的物種。如果再不採取積極作為，臺灣湖泊將可能逐漸失去生機。

筆者建議，政府應儘速完善政策與法規，例如：落實《濕地保育法》，建立生態緩衝帶，嚴格管控集水區污染源，並嚴禁不當放生；推廣友善農業，減少化學肥料與農藥使用；設置人工濕地淨化水源，建立即時水質監測系統；推動外來種移除與湖泊復育計畫，並劃設保護區以限制過度人為干擾。

同時，可借鏡北美五大湖、日內瓦湖等國際經驗，投入經費修復濕地，加強污水處理，並結合社區參與、學術研究與科技治理，為臺灣湖泊建立永續模式。此外，應強化環境教育與研究，擴大湖泊普查，促進跨學科合作制定保育策略，並提升民眾保育意識。

守護臺灣的湖泊生態，是每一位公民的義務。圖為宜蘭龍潭湖。（宜蘭縣政府提供）守護臺灣的湖泊生態，是每一位公民的義務。圖為宜蘭龍潭湖。（宜蘭縣政府提供）

湖泊的平靜水面，倒映著臺灣的未來。守護臺灣的湖泊生態，是每一位公民的義務。讓我們從日常生活做起，減少使用化學清潔劑，選擇對環境友善的產品，不放生外來物種，隨手帶走垃圾，參與淨湖行動，支持生態旅遊。唯有全民齊心努力，才能守護臺灣的生態永續，留住湖泊的自然美景與豐富的生物多樣性。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書