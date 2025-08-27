自由開講》世界湖泊日 守護台灣生態永續

◎ 蘇緯政

每年的8月27日是「世界湖泊日」（World Lake Day），藉此呼籲各國重視湖泊的生態、文化與經濟價值，促進跨國合作與永續發展。湖泊不僅是自然景觀，更是人類賴以生存的重要命脈，承載地表上多數的淡水資源，提供飲水、農業、漁業與工業所需，同時也調節氣候、滯洪與固碳，維持區域環境的平衡。

夢幻湖有極為珍稀的臺灣特有種水生蕨類—臺灣水韭，亦可見臺灣藍鵲、臺北樹蛙等保育物種。（資料照，陽明山國家公園管理處提供）

湖泊被譽為「生命守護者」，更是孕育無數生命的搖籃。臺灣擁有約數百處湖泊與濕地，涵養豐富的生物多樣性。以陽明山國家公園的夢幻湖為例，這裡有極為珍稀的臺灣特有種水生蕨類—臺灣水韭，亦可見臺灣藍鵲、臺北樹蛙等保育物種。湖泊形成繁盛的生態網絡，維繫食物鏈穩定，周邊森林也能涵養水源。因此，湖泊的健康不僅影響觀光、漁業等經濟活動，更關乎生物多樣性的根基與地球的永續發展。

然而，臺灣湖泊正面臨嚴峻挑戰。水質優養化問題普遍，源自家庭清潔劑、生活污水及農業不當施肥，致使氮、磷等元素過量流入，藻類暴增，產生藻華並耗損溶氧，導致魚群與水生植物死亡。外來種入侵更是雪上加霜，吳郭魚、大口黑鱸、泰國鱧、魚虎等強勢物種，排擠臺灣細鯿、高體鰟鮍、圓吻鯝魚等原生魚類。低海拔湖泊因人為活動頻繁，垃圾與放生行為造成生態惡化；高山湖泊則因森林砍伐與遊客踐踏而受損。氣候變遷引發極端天氣，水位與水溫大幅波動，擾亂湖泊的生態代謝平衡，也威脅棲息其中的物種。如果再不採取積極作為，臺灣湖泊將可能逐漸失去生機。

筆者建議，政府應儘速完善政策與法規，例如：落實《濕地保育法》，建立生態緩衝帶，嚴格管控集水區污染源，並嚴禁不當放生；推廣友善農業，減少化學肥料與農藥使用；設置人工濕地淨化水源，建立即時水質監測系統；推動外來種移除與湖泊復育計畫，並劃設保護區以限制過度人為干擾。

同時，可借鏡北美五大湖、日內瓦湖等國際經驗，投入經費修復濕地，加強污水處理，並結合社區參與、學術研究與科技治理，為臺灣湖泊建立永續模式。此外，應強化環境教育與研究，擴大湖泊普查，促進跨學科合作制定保育策略，並提升民眾保育意識。

守護臺灣的湖泊生態，是每一位公民的義務。圖為宜蘭龍潭湖。（宜蘭縣政府提供）

湖泊的平靜水面，倒映著臺灣的未來。守護臺灣的湖泊生態，是每一位公民的義務。讓我們從日常生活做起，減少使用化學清潔劑，選擇對環境友善的產品，不放生外來物種，隨手帶走垃圾，參與淨湖行動，支持生態旅遊。唯有全民齊心努力，才能守護臺灣的生態永續，留住湖泊的自然美景與豐富的生物多樣性。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

