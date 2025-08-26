名家分享~黃貞祥》從青鳥到亂流：你不處理支持者的憤怒，他們就會處理你

這種「傾巢而出」現象，若無人處理，最終將釀成三重災難。第一是組織內耗。第二是中間選民失望。第三是敘事戰敗

◎ Gene Ng（黃貞祥）

在歷經一場全台矚目的大罷免慘敗後，執政黨所面臨的，早已不只是選舉失利這麼單純。更深層的危機，是那場選後幾乎一夜間爆發的「傾巢而出」現象——原本團結一致的支持者群體，轉瞬之間變成最猛烈的批評者。

這不是情緒的偶發事件，而是一種長期累積、突然釋放的群體反應。如果執政黨仍選擇裝作沒事，或者試圖用呼籲團結的口號敷衍過關，不但無法修補已受損的政治信任，更可能讓那些曾經用腳投票、用身體站出來的核心支持者，在未來真正轉身離去，甚至轉為敵對。

問題的核心不在於「罵聲為何出現」，而在於「為何會這麼快、這麼密集、這麼一致地爆出來」。這不是背叛，也不是突然變心，而是一場早就醞釀許久的信任債務，在安全窗口出現時的集體清算。

投票前的沈默不是支持，而是壓抑；投票後的爆炸不是變節，而是失望。

面對重大政治動員時，尤其是罷免這種具有強烈象徵意義與動員張力的事件，多數人會下意識進入「目標導向」的心態。為了讓選舉過關，為了不讓對手得逞，他們壓下心中對政策的不滿、對人事的疑慮、對策略的焦慮。這種「目標護航」是有效率的，也在一定程度上幫助維持戰時的團結表象。

但問題在於，這些壓抑過的聲音從未消失。它們只是被暫時冰封，等著某個可以安全說出來的時間點集中釋放。而當罷免失敗、戰役落幕、風險解除，這個安全時間點便正式來臨。於是，我們看到社群平台上，原本在第一線努力的志工、粉專小編、專業支持者，紛紛轉向尖銳批評，語氣之激烈，似乎比在野黨還要兇。

這一切，其實再合理不過。從心理學來看，這是典型的「認知失調補償」：我投入了這麼多，但目標卻沒有達成，為了保護自尊與世界觀一致性，人會傾向尋找失敗的內部原因來補償。而最容易的做法，就是批評自己的組織、路線與領導。

再加上「我有資格說」的心態——因為我付出過、相信過、堅守過，我的批評不是背叛，而是一種忠誠的表達。如此一來，批評的聲量與強度自然成倍增長，變成一場洩洪式的輿論巨浪。

這股情緒浪潮，不只是個人心理的結果，也來自群體協作規則的瞬間翻轉。在選舉前，整個陣營往往會形成一種自我約束的「訊息紀律」：此刻不能說內部問題、不能挑戰決策，只能團結一致對外。任何異議，都會被視為搗亂、泄氣、背後插刀。這正是所謂「黑羊效應」與「共同敵人效應」的交疊作用。

但當選戰結束，群體的戒嚴狀態解除，那些被壓下的聲音就會迅速尋找出口，尤其是當第一批批評者打破沉默後，會帶動一整波「偏好崩落」的社群現象——本來心有疑慮但保持沈默的人，在看到其他人已經開罵的情況下，也就跟進表態。這不是人性醜惡，而是社會心理的正常反應。

真正的問題在於：當批評成為主流，當檢討缺乏結構，當責任沒有邏輯，就會從「反思改進」滑向「派系清算」。戰時團結的象徵，到了戰後往往成為集體指責的對象，而這整個過程如果沒人接手管理，就會全面失控。

再來，我們必須正視社群平台在這場災後風暴中扮演的角色。這些平台不是輿論的中立反映器，而是情緒互動的放大器。失敗之後，憤怒與爆料比理性檢討更容易獲得點擊與互動，演算法便自動推送，於是你看到的牆上、社團、留言板，滿滿都是對自己的批評，彷彿世界翻轉、眾叛親離。

事實上，很多內容來自選前早已存在的私密對話，只是當失敗發生，截圖流出、語音外傳，私語變成公開批鬥。而一旦這些內容被敵對媒體拿去加工、轉述，對整體陣營形象的殺傷力更是倍增。這時候你想再解釋，已經來不及了。

這種「傾巢而出」現象，若無人處理，最終將釀成三重災難。第一是組織內耗。若檢討無法導向具體問題，便會演變為人際切割、派系鬥爭，動員基礎因而崩解。第二是中間選民失望。對大多數局外人而言，他們無法區分你是在反思還是在鬥爭，只看到混亂與無能，進一步懷疑執政能力。第三是敘事戰敗。所有批評內容若被敵對媒體「本地化」、無脈絡引用，就會變成對政權正當性的削弱，甚至助長外部勢力對民主本身的攻擊。

這三重風險的規模與速度，正是這次罷免後令人警醒之處。執政黨若再以「風頭過去就沒事」的心態自我安慰，那麼將不只是輸一場選舉，而是輸掉未來所有選舉的條件。

當然，我們可以輕輕說一句：「這是一場制度升級的機會」。但若沒有執政黨主動提出具體、公開、可被理解的回應與承擔，那麼任何「制度升級」都只是空話，甚至會被當成逃避與轉移焦點。真正的責任，不在於基層說話太重，而在於高層沒有人願意接住情緒、處理問題、主動改進。

不論是行後檢討、資料揭露、溝通窗口、決策記錄、平台回饋，這些並非什麼高科技的治理創新，而是早該內建於一個現代民主政黨的基本功。民間社群能自發參與、提出建言已經是民主的驕傲，但若執政黨長期缺乏反饋系統，只能在災後疲於滅火，那麼這樣的「動員文化」終將成為自毀機制。

這場大罷免所揭露的，不只是一次策略誤判，也不是個別人物的錯誤，而是整個執政文化的警訊：你無法再仰賴過去那種「反對中國就是正義」「大家為了大局先忍一下」的道德號召來壓制內部不滿。人們已經歷經了太多失望，也更懂得保護自己的情感與價值。

如果執政黨此刻仍選擇漠視支持者的失落、逃避內部的批評、不處理動員系統的斷裂，那麼，等待它的不是下一次的翻身機會，而是一場信任的崩盤。到那時候，失望者不再傾巢而出，而是默默離開、沉默不投，甚至投向對立面——而這，才是真正的全面敗退。

政治不怕失敗，怕的是不願處理失敗；不怕被罵，怕的是無視被罵的理由。該負責任的，不是那些說話太重的基層，而是那個還沒說話的你。

（作者為清大生科系副教授）

本文經授權轉載自 Gene Ng 臉書

