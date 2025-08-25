名家分享~趙曉慧》賴蔡會安綠營軍心 民眾更需要「民生有感施政」

卓榮泰內閣小幅改組，賴卓體制若無法在 3 個月內提出「有感施政」，民進黨的支持度會被藍白持續侵蝕。 「賴蔡會」能安定黨員的心，卻不能安定民心。民眾要的是「民生有感施政」，不是「現任與前任總統同框」。

◎ 趙曉慧

昨天（0823）大罷免宣告全敗，賴清德總統今天就在官邸與前總統蔡英文見面（如照片所示），交換意見，在場的還有蕭美琴副總統。

這一場「賴蔡會」是什麼訊號？其實不難解讀，當然是穩定綠營的軍心。

罷免戰役失利，核三重起公投逼近闖關邊緣，賴政府面臨空前的危機，這場「賴蔡會」等於是一劑定心丸。（取自貼文）

罷免戰役失利，核三重起公投逼近闖關邊緣，賴清德政府面臨空前的危機，這難免造成基層焦慮，這場「賴蔡會」等於是一劑定心丸。

蔡英文主政 8 年，歷經各式驚濤駭浪，但內政外交的政績亮眼，國內外的民意基礎深厚。賴清德今天安排「賴蔡會」，是告訴綠營支持者，蔡英文在背後挺我，避免黨內派系有雜音。

在外交方面，賴、蔡、蕭同框，暗示政策延續、兩岸與國際戰略不會大幅搖擺，對美方與國際社會是「穩定訊號」。

國民黨、民眾黨可能會操作「民進黨氣數已盡」，蔡英文現身就是在打臉這種說法，證明綠營仍舊有「雙總統牌」可打。

賴清德要逐漸擺脫「蔡規賴隨」的標籤，但又不能讓外界覺得他切割蔡，這場會面就是在演出「傳承與合作」。

總之，「賴蔡會」是一次大會師，象徵民進黨在大罷免失利後再出發，為 2026、2028 打基礎，讓支持者相信，民進黨仍是最穩定的選項，不會因罷免失敗而動搖。

但是，賴清德現在跛腳的是內政。

美國關稅將導致工具機等產業受創，連帶影響股市、失業率，山雨欲來。（資料照）

核三重啟公投差一點闖關成功，凸顯社會對民進黨的綠能政策有疑慮。

物價、通膨壓力大，電價蠢蠢欲動，中產與基層民眾感受強烈。隨機殺人、詐騙、治安焦慮，都在侵蝕民眾對賴清德政府的信任度。

美國關稅將導致工具機等產業受創，連帶影響股市、失業率，山雨欲來。

藍白聯手卡法案，行政推動寸步難行，讓民眾覺得「賴清德無能」。

賴清德要借蔡英文「安定人心」，但短期內這不能解決物價、治安、能源等問題。

823之後卓榮泰內閣小幅改組。（資料照）

卓榮泰內閣小幅改組，賴卓體制若無法在 3 個月內提出「有感施政」，民進黨的支持度會被藍白持續侵蝕。

「賴蔡會」能安定黨員的心，卻不能安定民心。

民眾要的是「民生有感施政」，不是「現任與前任總統同框」。

威廉，加油！

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書







