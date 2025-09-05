晴時多雲

評論 > 社群

沈榮欽國際視野》微知識：美國人如何看待記者在社會中的角色

沈榮欽 國際視野

2025/09/05 08:30

◎ 沈榮欽

眾所周知，美國媒體正遭遇史上罕見政治分裂，批評白宮者均被標籤為左媒。但是除去這些政治的紛擾不談，一般美國人如何看待數位時代記者在社會中的角色呢？以下是皮尤研究所的最新調查。

美國媒體正遭遇史上罕見政治分裂。白宮禁止《美聯社》記者進入橢圓形辦公室被法院判定違憲，但白宮依然封殺採訪權限。 （美聯社檔案照）美國媒體正遭遇史上罕見政治分裂。白宮禁止《美聯社》記者進入橢圓形辦公室被法院判定違憲，但白宮依然封殺採訪權限。 （美聯社檔案照）

皮尤研究所調查了美國人如何看待記者，其中第三章是關於不同政黨傾向者對於記者及其在社會中的作用。

大多數美國人（59%）認為記者對社會福祉重要或非常重要，其中民主黨傾向者比共和黨傾向者更可能認為記者對社會福祉重要或非常重要（73% 對 45%）。

皮尤研究所調查了美國人如何看待記者，大多數美國人（59%）認為記者對社會福祉重要或非常重要。（取自貼文）

更頻繁關注新聞的美國人傾向認為記者對社會福祉很重要。

高學歷者傾向認為記者對社會福祉重要：約有三分之二的大學畢業生（68%）認為記者對社會福祉重要或非常重要，而曾接受過若干大專教育的美國人中只有 58% 的人這樣認為，只有高中文憑或以下教育程度的人中只有 51% 的人這樣認為。

約有一半的美國人（49%）表示，記者在社會中的影響力正在減弱，無論民主黨與共和黨傾向者均如此認為。

大多數美國成年人對記者的評價是正面的，他們認為大多數記者都很聰明（63%），而且有善意（58%）。

共和黨人比民主黨人對記者特性的描述更加負面，例如：
- 74% 的共和黨人和 45% 的民主黨人認為大多數記者都有偏見。
- 51% 的共和黨人認為大多數記者不誠實，而只有 19% 的民主黨人持相同觀點。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

