自由開講》用內政解決危機 賴政府首要重整內閣、黨團

2025/08/25 08:30

 ◎ 小小公務員

過去這一年來台灣面臨史無前例的憲政危機，遇到史無前例的關稅貿易戰，還有更多的中共共產黨各種滲透，這是一場極度困難的局面，作為執政黨必須要有極大的智慧和勇氣處理這一局。

即使有一些沒有什麼道德底線的政治人物，不在乎資訊正確的雙標媒體，還有無數根本不知道是不是真人的網軍在不斷扯後腿，這些都不能做為藉口，全台灣人民選擇你們作為執政黨，就是希望你們有足夠的智慧面對困難的變局。

823後內閣改組，數發部部長黃彥男因中研院借調期限將屆，已請辭將歸建中研院。（資料照）823後內閣改組，數發部部長黃彥男因中研院借調期限將屆，已請辭將歸建中研院。（資料照）

我認為現在賴政府首先要做的就是重整內閣，重整黨團，行政院對於各種內政議題要動起來，首先就是關稅貿易戰的各種因應措施要明朗化，當然貿易談判有保密協議，但大致的方向和受影響的產業是大致底定，農民的衝擊農業部是否要動起來，工具機等傳統產業的衝擊經濟部是否要動起來，安撫社會對談判不確定的不安，談判代表或行政院是否要動起來。如果說賴政府急需一場勝利，那絕對是關稅貿易戰。

透過把關稅貿易戰處理好，能源議題處理好，各種內政處理好，與社會溝通順暢，告訴人民你是有能力做好內政，很多假消息、抹黑自然會迎刃而解。

如果說賴政府急需一場勝利，那絕對是關稅貿易戰。把傳產製造業安置好。圖為工具機產業示意。（資料照）如果說賴政府急需一場勝利，那絕對是關稅貿易戰。把傳產製造業安置好。圖為工具機產業示意。（資料照）

過去朝小野大並不是沒有發生過，只是這一次的在野黨道德底線更低，但不代表無法處理，應該要以下駟對上駟的精神以弱勝強，俗話說貪官要奸，清官要更奸，在處理好內政議題的路上勢必會受到立法院的干擾，無論這樣的干擾合不合理，都要勇敢面對，關關難過關關過。

為了解決現在的困難，人才很重要，最大的空間不是只要用自己信任的人，而是要用對的人，卓院長很優秀但不是對的人，賴總統加油，希望您能幫助台灣渡過現在的難關

（作者為公務員）

