有志一「童」》川普關稅風暴來襲：新加坡的挑戰與應對

2025年，美國川普政府再度掀起保護主義浪潮，自4月起對幾乎所有國家課徵普遍性的10%「基準關稅」，並針對鋼鋁、半導體、汽車零件等戰略產業加徵更高稅率。8月起，美方更將互惠關稅提高至10%至41%之間，部分國家甚至被加徵懲罰性關稅。

新加坡對美出口壽川普關稅影響之比例（2025）。（作者提供）

新加坡與美國於2003年簽署自由貿易協定。儘管如此，新加坡此次並未獲得豁免，仍須承擔10%的「基準關稅」。根據新加坡官方數據，2024年對美出口中，54.6%的產品將受到關稅影響，40.0%可望免於徵稅，另有5.4%屬於被課以更高稅率的品項。

出口與產業的直接衝擊

新加坡是一個高度依賴外貿的經濟體，總貿易額約為GDP的三倍。美國則是其第三大貿易夥伴，2024年佔出口比重約11%。短期內，部分企業趕在關稅生效前提前出貨，使2025年第二季非石油出口（NODX）同比成長7.1%。然而隨措施落實，7月NODX轉為下滑4.6%，其中對美出口更暴跌42.7%，跌幅超出預期。

半導體產業對新加坡國內生產毛額的貢獻約8%、佔新加坡總出口的三分之一，是經濟的核心支柱。若美方對半導體全面課徵100%關稅，將嚴重影響新加坡在全球晶片供應鏈中的定位。

半導體產業對新加坡國內生產毛額的貢獻約8%、佔總出口的三分之一。圖為聯電新加坡新廠2025年4月開幕。（聯電提供）

此外，製造業、物流與港口服務，以及與外貿高度相關的金融服務業，也面臨需求下降、成本上升與不確定性加劇的壓力。

再者，合規風險日益凸顯。美國已明言將嚴查透過第三國轉運規避關稅的行為。新加坡作為全球最大的轉口港，其傳統開放的營運模式，正遭遇更嚴格的監管檢視。

新加坡的回應策略

一、外交與原則

新加坡政府在外交上保持明確立場。對美方單邊措施表達「深切失望」，並重申此舉不利於以世界貿易組織為核心的多邊體制。然而，基於審慎考量，並未採取報復性關稅，以避免摩擦升級，並兼顧國內企業與消費者利益。同時，新加坡延續「政經分離」思維，持續深化與美國的安全合作，以確保雙邊整體關係的穩定。

此外，新加坡積極利用東協平台推動區域協調，形成一致立場，並與美方展開建設性對話。在醫藥與高科技等關鍵領域，政府亦主動協商，爭取部分品項排除於加稅清單之外。

二、國內韌性與扶助措施

在國內，政府迅速成立「新加坡經濟韌性工作小組」，由經濟部門、工商總會、雇主與工會共同參與，確保政策設計能兼顧企業競爭力與勞工利益。

主要措施包括：企業發展局推出「企業應變補助金」，為期兩年，每家企業最高可獲10萬新幣，用於FTA合規諮詢、供應鏈調整與市場拓展；財政預算中則提供企業所得稅回扣與轉型支持。同時，新加坡工商總會發布《應對美國關稅手冊》，協助業者掌握實務操作。

負責領導「新加坡經濟韌性小組」（SERT）的副總理兼貿工部長顏金勇 。 （美聯社檔案照）

在民生方面，政府透過社區發展理事會代金券、公用事業補貼等措施，減緩物價上升對家庭支出的衝擊；並透過「技能創前程計畫」強化勞工再培訓，鼓勵企業以調崗與技能提升來取代裁員，以維持就業穩定。

三、開拓新市場與多元化

在外貿布局上，新加坡已簽署並實施28個自由貿易協定，積極推動市場與協定多元化。去年底新加坡與日本展開航運數位化與綠色合作，今年5月與歐盟簽署數位貿易協議，顯示其在新興產業領域加快制度建構。

在區域合作方面，新加坡推動《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）與《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的落實，以鞏固供應鏈韌性與擴大區域市場。這兩個機制相互疊加，進一步強化新加坡作為區域貿易樞紐的角色。

同時，政府引導企業拓展歐洲、東協及其他新興市場，降低對單一市場的依賴。部分製造商則選擇在美國境內設廠，以確保持續進入美國市場，藉此規避關稅衝擊。

（作者為我國駐新加坡代表）

