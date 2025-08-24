晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~福澤喬》當沖繩尚學拿下甲子園冠軍 想起KANO

KANO與沖繩尚學的共通點，在於它們都來自「邊陲」。一個是日治台灣，一個是戰後沖繩，兩者同樣遠離日本本土的中心，卻透過教育與棒球證明了自身的價值。
名家分享

名家分享

2025/08/24 18:00

◎ 福澤喬

2025年盛夏，甲子園球場的綠茵再度迎來一場歷史時刻。沖繩尚學以3比1擊敗對手，捧起第107屆全國高校棒球選手權大會冠軍紅旗，寫下校史首度封王的輝煌紀錄。這一冠軍不僅為沖繩棒球寫下新頁，更結束了當地長達十五年的等待。

沖繩代表沖繩尚學擊敗西東京代表日大三，勇奪校史首座夏季甲子園冠軍。（產經體育）沖繩代表沖繩尚學擊敗西東京代表日大三，勇奪校史首座夏季甲子園冠軍。（產經體育）

對許多觀眾而言，這場勝利的意義超越了一場比賽，它彷彿是歷史的回聲，將人們的視線帶回到學校創辦人名城政次郎的生命故事。這位教育家在1930年出生於台灣台南，正好與1931年嘉義農林（KANO）挺進甲子園決賽的歷史相連。兩段彼此呼應的軌跡，不僅凸顯了島嶼棒球精神的傳承，也讓教育與紀律的價值在不同世代與地域間延續。

名城政次郎的故事，可以說是一條橫跨台灣與日本的歷史軸線。圖為名城政次郎2019年獲頒嘉義市榮譽市民。（取自取自嘉義市官網）名城政次郎的故事，可以說是一條橫跨台灣與日本的歷史軸線。圖為名城政次郎2019年獲頒嘉義市榮譽市民。（取自取自嘉義市官網）

這場冠軍戰所承載的重量，來自於沖繩的歷史處境。作為日本最南端的島嶼，沖繩長期在文化、資源乃至體育上，都面臨「邊陲」的刻板印象。然而，沖繩尚學的奪冠，正是在這樣的背景下完成的突破。觀眾眼中不僅是球員們奮戰的姿態，更是學校多年教育理念在球場上的具體呈現。當球場上揮灑的汗水化作勝利的象徵，也同時將名城政次郎的教育哲學推到歷史舞台中央。

這場冠軍戰所承載的重量，來自於沖繩的歷史處境。（取自貼文）這場冠軍戰所承載的重量，來自於沖繩的歷史處境。（取自貼文）

名城政次郎的故事，可以說是一條橫跨台灣與日本的歷史軸線他1930年出生於台南，那是一個殖民地現代化與皇民化政策並行的年代。童年時，他就讀於台南州立第一中學校，也就是今日的台南二中。這所學校以嚴謹的日式教育著稱，讓他從小接受規律與知識並重的訓練。不同於嘉義農林的多族群融合氛圍，台南州立第一中學校的環境更強調菁英教育與日語能力，這讓名城從少年時期便深受正規教育的熏陶。

然而，1949年他的人生迎來轉折。二戰結束，他從台灣回到日本本土，就讀於愛知縣立岡崎中學，完成五年課程。這段遷移不僅是地理上的轉換，更是文化與身份的劇烈震盪。他從殖民地的邊陲走向日本的中心，親身體會到不同教育體系與社會價值觀的落差。這段經驗成為他後來教育觀的養分，使他深知邊緣地區若要翻轉命運，教育是最關鍵的力量。

戰後，名城與父親名城政雄共同投身教育復興。他們在沖繩斷垣殘壁中建立起「尚學」體系，從課堂到社團，從知識到人格，逐步重建學力與品格的支柱。1983年，他正式將面臨困境的沖繩高中接手重塑，改名為「沖繩尚學高等學校」，並注入自己多年來累積的教育哲學：不僅重視知識，更重視紀律、精神與責任感。這套體系不僅是一句口號，而是一個完整的日常實踐結構，從課堂學習到操場訓練，再到社會服務，最終形成他所稱的「人間力」。

「人間力」的核心，在於把抽象價值化為行動準則。沖繩尚學的校訓「怖れず、侮らず、気負わず、やるべきことに取り組みます（不畏懼、不輕侮、不躁進，專注該做的事）」正是這樣的精神濃縮。這句話刻印在球員們的訓練服上，也深植於日常操練中。現任總教練比嘉公也常提醒隊員：「關鍵時刻的薄弱，往往來自平日的隨便。」這句話直接承接了名城的理念，強調日常細節的累積，才能在大賽中展現穩健心智與堅實身手。

名城的思想來自於他的父親名城政雄在日治時期受過師範教育，強調紀律與責任。這份師範養成，在戰後沖繩教育重建時發揮了巨大作用。當教育與重建交織，名城家族便將「教育能改變命運」的信念落實於制度與實踐之中。這份家族遺澤，透過校訓與校風逐漸定型，也在棒球部的訓練精神裡被具體化。對於球員而言，日常每一次揮棒、每一場練習，都是一種人格的鍛鍊。

正因如此，沖繩尚學棒球部的成功並非偶然，而是長期教育哲學的結果。這支球隊所展現的，不僅是技術的成熟，更是精神的韌性。他們的勝利，象徵著一種教育模式的勝利，證明了紀律、知識與人格並進的可能性。當沖繩尚學登頂甲子園，人們看到的不僅是球員的表現，而是整個教育體制的力量。

若要理解這份精神的深度，可以把視角放回1931年的台灣。嘉義農林的KANO隊在那一年打入甲子園決賽，奪下亞軍，震驚全日本。這支球隊的意義並不只在於戰績，而在於方法與精神。當時的教練近藤兵太郎推行「精神野球」，將紀律、技術與人格緊密結合，並透過多族群融合展現團隊的力量。這種教育與運動交織的模式，與名城後來在沖繩推行的理念，形成了驚人的相似性。

KANO與沖繩尚學的共通點，在於它們都來自「邊陲」。同樣遠離日本本土的中心，卻透過教育與棒球證明了自身的價值。圖為「KANO」劇照。（金馬執委會提供）KANO與沖繩尚學的共通點，在於它們都來自「邊陲」。同樣遠離日本本土的中心，卻透過教育與棒球證明了自身的價值。圖為「KANO」劇照。（金馬執委會提供）

KANO與沖繩尚學的共通點，在於它們都來自「邊陲」。一個是日治台灣，一個是戰後沖繩，兩者同樣遠離日本本土的中心，卻透過教育與棒球證明了自身的價值。它們的故事都在挑戰既有的偏見，並以紀律、團隊精神與人格力量突破困境。當2025年沖繩尚學捧起冠軍，人們自然會聯想到九十四年前KANO的傳奇。

這樣的歷史呼應，不僅是單純的巧合，而是一種跨世代的精神連結。兩個島嶼、兩段時代、兩套教育實踐，卻共同展現了教育如何塑造人格、如何透過運動舞台被看見。沖繩尚學的勝利，讓「人間力」的哲學在甲子園開花結果，也讓人們想起嘉農時代那股多族群融合、精神與技術並重的光芒。

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書