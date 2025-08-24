名家分享~福澤喬》當沖繩尚學拿下甲子園冠軍 想起KANO

KANO與沖繩尚學的共通點，在於它們都來自「邊陲」。一個是日治台灣，一個是戰後沖繩，兩者同樣遠離日本本土的中心，卻透過教育與棒球證明了自身的價值。

◎ 福澤喬

2025年盛夏，甲子園球場的綠茵再度迎來一場歷史時刻。沖繩尚學以3比1擊敗對手，捧起第107屆全國高校棒球選手權大會冠軍紅旗，寫下校史首度封王的輝煌紀錄。這一冠軍不僅為沖繩棒球寫下新頁，更結束了當地長達十五年的等待。

沖繩代表沖繩尚學擊敗西東京代表日大三，勇奪校史首座夏季甲子園冠軍。（產經體育）

對許多觀眾而言，這場勝利的意義超越了一場比賽，它彷彿是歷史的回聲，將人們的視線帶回到學校創辦人名城政次郎的生命故事。這位教育家在1930年出生於台灣台南，正好與1931年嘉義農林（KANO）挺進甲子園決賽的歷史相連。兩段彼此呼應的軌跡，不僅凸顯了島嶼棒球精神的傳承，也讓教育與紀律的價值在不同世代與地域間延續。

名城政次郎的故事，可以說是一條橫跨台灣與日本的歷史軸線。圖為名城政次郎2019年獲頒嘉義市榮譽市民。（取自取自嘉義市官網）

這場冠軍戰所承載的重量，來自於沖繩的歷史處境。作為日本最南端的島嶼，沖繩長期在文化、資源乃至體育上，都面臨「邊陲」的刻板印象。然而，沖繩尚學的奪冠，正是在這樣的背景下完成的突破。觀眾眼中不僅是球員們奮戰的姿態，更是學校多年教育理念在球場上的具體呈現。當球場上揮灑的汗水化作勝利的象徵，也同時將名城政次郎的教育哲學推到歷史舞台中央。

這場冠軍戰所承載的重量，來自於沖繩的歷史處境。（取自貼文）

名城政次郎的故事，可以說是一條橫跨台灣與日本的歷史軸線。他1930年出生於台南，那是一個殖民地現代化與皇民化政策並行的年代。童年時，他就讀於台南州立第一中學校，也就是今日的台南二中。這所學校以嚴謹的日式教育著稱，讓他從小接受規律與知識並重的訓練。不同於嘉義農林的多族群融合氛圍，台南州立第一中學校的環境更強調菁英教育與日語能力，這讓名城從少年時期便深受正規教育的熏陶。

然而，1949年他的人生迎來轉折。二戰結束，他從台灣回到日本本土，就讀於愛知縣立岡崎中學，完成五年課程。這段遷移不僅是地理上的轉換，更是文化與身份的劇烈震盪。他從殖民地的邊陲走向日本的中心，親身體會到不同教育體系與社會價值觀的落差。這段經驗成為他後來教育觀的養分，使他深知邊緣地區若要翻轉命運，教育是最關鍵的力量。

戰後，名城與父親名城政雄共同投身教育復興。他們在沖繩斷垣殘壁中建立起「尚學」體系，從課堂到社團，從知識到人格，逐步重建學力與品格的支柱。1983年，他正式將面臨困境的沖繩高中接手重塑，改名為「沖繩尚學高等學校」，並注入自己多年來累積的教育哲學：不僅重視知識，更重視紀律、精神與責任感。這套體系不僅是一句口號，而是一個完整的日常實踐結構，從課堂學習到操場訓練，再到社會服務，最終形成他所稱的「人間力」。

「人間力」的核心，在於把抽象價值化為行動準則。沖繩尚學的校訓「怖れず、侮らず、気負わず、やるべきことに取り組みます（不畏懼、不輕侮、不躁進，專注該做的事）」正是這樣的精神濃縮。這句話刻印在球員們的訓練服上，也深植於日常操練中。現任總教練比嘉公也常提醒隊員：「關鍵時刻的薄弱，往往來自平日的隨便。」這句話直接承接了名城的理念，強調日常細節的累積，才能在大賽中展現穩健心智與堅實身手。

名城的思想來自於他的父親名城政雄在日治時期受過師範教育，強調紀律與責任。這份師範養成，在戰後沖繩教育重建時發揮了巨大作用。當教育與重建交織，名城家族便將「教育能改變命運」的信念落實於制度與實踐之中。這份家族遺澤，透過校訓與校風逐漸定型，也在棒球部的訓練精神裡被具體化。對於球員而言，日常每一次揮棒、每一場練習，都是一種人格的鍛鍊。

正因如此，沖繩尚學棒球部的成功並非偶然，而是長期教育哲學的結果。這支球隊所展現的，不僅是技術的成熟，更是精神的韌性。他們的勝利，象徵著一種教育模式的勝利，證明了紀律、知識與人格並進的可能性。當沖繩尚學登頂甲子園，人們看到的不僅是球員的表現，而是整個教育體制的力量。

若要理解這份精神的深度，可以把視角放回1931年的台灣。嘉義農林的KANO隊在那一年打入甲子園決賽，奪下亞軍，震驚全日本。這支球隊的意義並不只在於戰績，而在於方法與精神。當時的教練近藤兵太郎推行「精神野球」，將紀律、技術與人格緊密結合，並透過多族群融合展現團隊的力量。這種教育與運動交織的模式，與名城後來在沖繩推行的理念，形成了驚人的相似性。

KANO與沖繩尚學的共通點，在於它們都來自「邊陲」。同樣遠離日本本土的中心，卻透過教育與棒球證明了自身的價值。圖為「KANO」劇照。（金馬執委會提供）

KANO與沖繩尚學的共通點，在於它們都來自「邊陲」。一個是日治台灣，一個是戰後沖繩，兩者同樣遠離日本本土的中心，卻透過教育與棒球證明了自身的價值。它們的故事都在挑戰既有的偏見，並以紀律、團隊精神與人格力量突破困境。當2025年沖繩尚學捧起冠軍，人們自然會聯想到九十四年前KANO的傳奇。

這樣的歷史呼應，不僅是單純的巧合，而是一種跨世代的精神連結。兩個島嶼、兩段時代、兩套教育實踐，卻共同展現了教育如何塑造人格、如何透過運動舞台被看見。沖繩尚學的勝利，讓「人間力」的哲學在甲子園開花結果，也讓人們想起嘉農時代那股多族群融合、精神與技術並重的光芒。

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

