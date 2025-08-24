自由開講》罷後檢討之二～未來怎麼辦

◎ 李文忠

政府在823前後改組回應民意，但比人事變動更重要的是心態調整。昨天那一頁已翻過去了，朝野惡鬥鬧劇再來會如何演下去？這才是國人關心的事：未來怎麼辦？

政府在823前後改組回應民意，但比人事變動更重要的是心態調整。（資料照）

我看說困難是真困難,說容易也很容易,政府就是做對的事,做執政者應該做的事,最重要的心態調整是：面對少數執政的現實，尊重國會多數，相信執政團隊應有體悟。

一、朝野關係

這是重中之重,過去一年多來,立法院在野黨完全不顧程序正義,通過太多逾越立法-行政憲政分際的法案,這是對人民、國家及憲政的背離,性質惡劣，極不可取。

另一方面,執政者無視少數執政,在法案、預算、人事各方面寸步不讓或到最後階段才想到退讓已經來不及了，將國會多數當塑膠嗎？朝野只有攻防、衝突、對駡,沒有必要的協調、妥協、退讓,以致政局不安,部分政務空轉,這樣對的起人民嗎？我過去幾次委婉提醒：長此以往人民會歸責於誰？

在法案、預算、人事各方面寸步不讓或到最後階段才想到退讓已經來不及了。示意圖。圖為府院確認普發現金1萬元且不排富。（資料照）

三個選手打高爾夫球，前4洞成績都不理想；我們的選手遙遙領先，恐怕不是我們打的多好，是對手打的太爛；現在我們打出烏龍球，對方選手恐怕也不必太高興，賽程還早的很。第5洞開始我們的選手就乖乖按球賽規則打球吧！在野黨會不會買單收斂或者是變本加厲？不知道,但人民會看在眼裡,明年底做出裁判。

至於籌組「聯合政府」的提議,我重覆一年多前的意見:依現行憲法,組閣權在總統,但行政-立法運作與內閣制相同,少數執政必須往「聯合政府」的方向走。唯台灣社會及政壇並無經驗及認識,只能逐步釋出善意,累積經驗。可惜的是,當時NCC委員提名、立法院正副院長選舉，執政黨都錯失良機。

現在當然不是時機了,在野黨會有興趣嗎？但不妨多多禮聘黨外人士及在野黨人士,只是與「聯合政府」無關。

二、司法

司法不容干預,但

1、國民黨地方黨部死亡連署系統性造假,請問偽造文書事証俱在覊押是合理的手段嗎？

2、柯P京華城案事証明確,被告方面在訴訟過程中的攻防言行也令人厭惡,但請問以橘子未到案羈押11個月是合理的手段嗎？再延押2個月的理由能服人嗎？

以橘子未到案為由，羈押柯文哲11個月是合理的手段嗎？（資料照）

押人取供及偵查大公開是司檢部門為了便於辦案養成的陋習,傷害人權及法治至深且鉅,故司法長期不被信任。司檢執法過當帳都算到政府頭上並不公平,但執政者宣稱推動司法改革究竟做了多少？恐怕也難辭其咎。

政府不能也不敢干預司法,但總要拿出態度及辦法來吧!這裡講的不是拿司法案件來妥協交換,是維護司法起碼的公信力並降低朝野間的誤解。

（作者為前立法委員）



