林志潔評評理》評大罷免別去脈絡 罷團燃燒自我完成使命

罷團在二階交出達標連署書的那一刻，已經完成了我們的使命。是因為所有志工的拼命，才有三階投票的機會。至於組織動員、綁樁固票催票，這已是選舉，超越了罷團的能力。

◎林志潔

有後見之明者說：民團幹嘛要大罷免啊，如果當時精準罷免就好了，起碼可以罷掉幾個！

823七件國民黨立委罷免案全數不通過。（資料照，本報合成）

我必須說，這樣過於簡單的評論，不但除去了事情發展的脈絡，更模糊了引發整個罷免活動的原因。

請繼續往下閱讀...

藍白修法調高門檻 各區拚適用舊法

今年初，因為藍白立委立法自肥，將罷免自己的門檻調高調難，要求所有罷免連署提議均要檢附身份證，再加上憲法訴訟法也被亂修，民眾擔心不合理的罷免門檻因憲法法庭被癱瘓，之後無法釋憲成功，未來難以提出罷免案，於是各區域都拼命趕在今年過年時收罷免提議連署，為的是能夠適用舊法的規定。

簡言之，國民黨立委之所以遭遇全面大規模的罷免，實在是自食亂修法的結果。

罷團在二階交出達標連署書的那一刻，已經完成了我們的使命。（資料照）

對民團來說，之所以開啟罷免行動，是為了搶在新法生效前能適用舊法，也正因為民氣可用，第一階段雖然時間緊迫，但全部達標。到了第二階才是真的挑戰，60天內要投票人數的10%真的很多很多，幾乎所有罷團都收到筋疲力盡，氣力散盡，這只有經歷過才知道有多困難。

我必須說，罷團在二階交出達標連署書的那一刻，已經完成了我們的使命。是因為所有志工的拼命，才有三階投票的機會。至於組織動員、綁樁固票催票，這已是選舉，超越了罷團的能力。我希望823選區的志工朋友們不要傷心，大家已經全力以赴，打過一場美好的仗，堅持到最後一刻。

請大家好好休息，保護台灣的戰爭還需要我們，感謝每一位為守護民主無私奉獻的夥伴。（資料照）

已展現公民力量 請大家好好休息

請大家好好休息，保護台灣的戰爭還需要我們，謝謝台灣的民主，給了我們展現公民的力量的機會，我們的努力，也體現了自由民主的可貴，感謝每一位為守護民主無私奉獻的夥伴，謝謝！

（作者為行政院政務顧問／陽明交大教授）

本文經授權轉載自林志潔臉書





熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法