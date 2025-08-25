晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

李忠憲的思考》在硬石板上鑽洞：沒有到最後，抵抗不等於失敗

從726到823 ，許多人認為可以一舉怎樣怎樣的，我心裡面都不這麼認為。太陽花之後也有人說國民黨已經倒了，我覺得講這樣的話應該不了解政治是怎麼一回事吧！
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/08/25 21:00

◎ 李忠憲

看到投票的結果，沒有什麼好驚訝，不過心情大概像是我第一年在柏林的時候，那時候我吃到快100公斤，想說自己英文學了那麼多年一直都很好，為什麼不去英語系的國家咧？為什麼要做困難的事情，挑簡單一點的不好嗎？

823七件國民黨立委罷免案全數不通過。（資料照，本報合成）823七件國民黨立委罷免案全數不通過。（資料照，本報合成）

在柏林連一個五、六歲的小孩，德文都比我還要好，為什麼要做出這樣錯誤的選擇？

很多事情在當下是看不出來它的影響，喬治歐威爾在「向加泰隆尼亞致敬」書裡面講，比「抵抗失敗了」是「完全不抵抗」，這句話在歷史上有很多的驗證。

從726到823 ，許多人認為可以一舉怎樣怎樣的，我心裡面都不這麼認為。太陽花之後也有人說國民黨已經倒了，我覺得講這樣的話應該不了解政治是怎麼一回事吧！

韋伯說政治是在硬石板上面鑽洞，辛苦又緩慢，要有意志和耐心！

我覺得這次這麼大罷免的行動如此艱難，卻可以做成這樣，並不能算是「抵抗失敗」，只是還沒有成功！

這場大罷免的行動雖艱難，但它絕不是失敗，而是尚未成功的奮戰。

向所有在這條路上付出心力的大罷免志工們，我深深一鞠躬！（資料照）向所有在這條路上付出心力的大罷免志工們，我深深一鞠躬！（資料照）

向所有在這條路上付出心力的大罷免志工們，我深深一鞠躬！

（作者為資安學者）
本文經授權轉載自李忠憲臉書


免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書