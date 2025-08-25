李忠憲的思考》在硬石板上鑽洞：沒有到最後，抵抗不等於失敗

從726到823 ，許多人認為可以一舉怎樣怎樣的，我心裡面都不這麼認為。太陽花之後也有人說國民黨已經倒了，我覺得講這樣的話應該不了解政治是怎麼一回事吧！

◎ 李忠憲

看到投票的結果，沒有什麼好驚訝，不過心情大概像是我第一年在柏林的時候，那時候我吃到快100公斤，想說自己英文學了那麼多年一直都很好，為什麼不去英語系的國家咧？為什麼要做困難的事情，挑簡單一點的不好嗎？

823七件國民黨立委罷免案全數不通過。（資料照，本報合成）

在柏林連一個五、六歲的小孩，德文都比我還要好，為什麼要做出這樣錯誤的選擇？

很多事情在當下是看不出來它的影響，喬治歐威爾在「向加泰隆尼亞致敬」書裡面講，比「抵抗失敗了」是「完全不抵抗」，這句話在歷史上有很多的驗證。

韋伯說政治是在硬石板上面鑽洞，辛苦又緩慢，要有意志和耐心！

我覺得這次這麼大罷免的行動如此艱難，卻可以做成這樣，並不能算是「抵抗失敗」，只是還沒有成功！

這場大罷免的行動雖艱難，但它絕不是失敗，而是尚未成功的奮戰。

向所有在這條路上付出心力的大罷免志工們，我深深一鞠躬！（資料照）

向所有在這條路上付出心力的大罷免志工們，我深深一鞠躬！

（作者為資安學者）

