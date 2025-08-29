自由開講》台海安穩攸關全球 烏克蘭與美歐會談的啟示

◎ 林正二

歐洲各國正抓緊美國總統川普對烏克蘭安全保證的承諾，希望能將其轉化為派遣歐洲部隊等的具體和平協議方案，期能為烏俄談判，爭取更有利的籌碼。烏克蘭的處境跟台灣類似，烏國跟美歐的會談與合作對台灣有很重要的啟示 。

美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基，以及歐洲主要國家領袖舉行罕見的高峰會。（美聯社檔案照）

俄羅斯侵略烏克蘭前，烏國毫無戒心，不斷地向俄國遞送和平橄欖枝、弱化國防的結果，讓俄國乘虛而入、發兵侵略烏國，掠奪了該國東區與克里米亞等領土。



就像大陸淪陷前一樣，國民黨政府以長江為界線，跟中共求和，但雙方和談沒多久，共軍即渡江往南進攻，整個中國大陸隨即淪陷。

國府遷台後，國民黨推動「反共大陸」政策，改革軍隊、不斷加強國防武力，在中美協防條約保護下，台灣安然度過危機。然而，這幾年，國民黨失掉政權後，卻從原先的「反共親美」逆轉為「親中遠美」，透過多數的立委席次，大刪國防預算，欲跟中國求和。國民黨完全忘了在大陸時的慘痛教訓。

中共不可能因為台灣求和，就不攻打台灣，因為要掌握台灣的主權，唯有以攻打奪取領土的方式，才能在台當家作主、為所欲為。

因此，共軍會在我國防弱化後，乘機攻台，期能以最小的代價奪取台灣。和平必須靠實力，古今中外的例子非常多。

此外，此次歐洲八大重要國家、組織領導人，為了歐洲的安全，齊聚華府促使川普對烏克蘭提出安全保證。

此事可讓台灣借鏡，加強讓美日韓澳印等印太戰略主要國家與國際社會，深切了解台灣在經濟以及地緣戰略與全球海運上，比烏克蘭還重要。

台灣生產先進晶片，約佔了全球90%。（路透檔案照）

由於台灣是全球半導體最重要的供應鏈，佔全球產值的66%，先進晶片更佔了全球90%，全世界的電腦、手機、電視機、汽車、飛機、火箭以及戰鬥機等重要武器與國防裝備將因台海戰爭而無法產製，蘋果、輝達、谷歌、亞馬遜、IBN等高科技公司產能與銷售將重挫65%，全球股市崩跌，戰爭爆發首日一夜之間將蒸發20幾兆美元的市值，全世界將面臨1920年代的經濟蕭條危機。

此外，全球貿易海運有三分之一要經過台灣海峽與南海，如中共侵台，控制台海等地，將重挫全球經濟；太平洋第一與第二島鏈也將失守，危及日本、南韓、印度、澳洲等印太地區國家的安全。

鑒此，政府應加強國際宣傳，讓美國等全球重要國家了解台灣的重要性，以期美國與亞太國家能像歐盟協助烏克蘭一樣，團結一致、擴大美日安保與日韓澳印四方會談的防衛範圍、將台灣納入，全力護衛台灣與印太地區的和平與安穩，以維護全球的安全與經濟發展。

（作者為退休駐美外交人員）

