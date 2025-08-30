◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）



不少人選擇養貓、狗代替生小孩，這些毛小孩不僅僅只是寵物，對許多人來說更是家庭成員。近期美國紐約法院作出一項破天荒的判決，認定毛小孩也是家庭的「直系親屬」。根據紐約郵報指出，一隻名叫 Duke 的臘腸狗在與主人Trevor DeBlase 的母親 Nan 散步時，遭汽車撞及身亡。根據紐約法律規定，只有在目擊自己的直系親屬遭傷害時，才能要求精神慰撫金。

但審理這起案件的法官Aaron Maslow卻表示，「根據原告提出的事實，本法院無法理解為什麼心愛的伴侶寵物不能被視為『直系親屬』。」，法官AaronMaslow開創先例，將寵物視為人們的「直系親屬」，可以請求精神慰撫金，但他同時也強調，只有繫上牽繩的寵物才能適用。

回到台灣，如果自己的愛犬遭人傷害甚至死亡，也可以請求精神慰撫金嗎？根據民法第18條、第194條及第195條第1項，精神慰撫金僅限於「人格權」、「生命權」或其他「重大人格法益」遭受不法侵害時，始得請求。若寵物因他人不法行為而受傷或死亡，按照之前的見解，因為寵物屬於「物」，飼主僅能就寵物的市價向加害人請求財產上損害賠償，而不得再請求其他財產上或非財產上的損害賠償（精神慰撫金）。

請繼續往下閱讀...

但近年來，已經有不少法院見解指出，飼主與寵物之間的「親密情感聯繫」，對飼主而言也是一種值得保護之人格法益。因此，如果寵物因他人不法行為而受傷，飼主可以以此為基礎，向加害人請求精神慰撫金。

由上面的判決及報導可知，將寵物當作是「家庭成員」這種觀念逐漸被社會所接受，這些毛小孩不僅僅只是寵物，更是許多人精神上的依託。期待能有更多法規保護這些可愛的家庭成員，不受傷害。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】紐約法院：狗狗是直系親屬！愛犬遭撞能請求精神慰撫金嗎？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法