晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

法操》【司想評論】紐約法院：狗狗是直系親屬！愛犬遭撞能請求精神慰撫金嗎？

法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/08/30 09:30

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文） 

不少人選擇養貓、狗代替生小孩，這些毛小孩不僅僅只是寵物，對許多人來說更是家庭成員。近期美國紐約法院作出一項破天荒的判決，認定毛小孩也是家庭的「直系親屬」。根據紐約郵報指出，一隻名叫 Duke 的臘腸狗在與主人Trevor DeBlase 的母親 Nan 散步時，遭汽車撞及身亡。根據紐約法律規定，只有在目擊自己的直系親屬遭傷害時，才能要求精神慰撫金。

但審理這起案件的法官Aaron Maslow卻表示，「根據原告提出的事實，本法院無法理解為什麼心愛的伴侶寵物不能被視為『直系親屬』。」，法官AaronMaslow開創先例，將寵物視為人們的「直系親屬」，可以請求精神慰撫金，但他同時也強調，只有繫上牽繩的寵物才能適用。

回到台灣，如果自己的愛犬遭人傷害甚至死亡，也可以請求精神慰撫金嗎？根據民法第18條、第194條及第195條第1項，精神慰撫金僅限於「人格權」、「生命權」或其他「重大人格法益」遭受不法侵害時，始得請求。若寵物因他人不法行為而受傷或死亡，按照之前的見解，因為寵物屬於「物」，飼主僅能就寵物的市價向加害人請求財產上損害賠償，而不得再請求其他財產上或非財產上的損害賠償（精神慰撫金）。

但近年來，已經有不少法院見解指出，飼主與寵物之間的「親密情感聯繫」，對飼主而言也是一種值得保護之人格法益。因此，如果寵物因他人不法行為而受傷，飼主可以以此為基礎，向加害人請求精神慰撫金。

由上面的判決及報導可知，將寵物當作是「家庭成員」這種觀念逐漸被社會所接受，這些毛小孩不僅僅只是寵物，更是許多人精神上的依託。期待能有更多法規保護這些可愛的家庭成員，不受傷害。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】紐約法院：狗狗是直系親屬！愛犬遭撞能請求精神慰撫金嗎？

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書