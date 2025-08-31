晴時多雲

健康醫療網》打呼＝睡得香？5歲男童打鼾不止 主因原來是扁桃腺肥大

臺大醫院耳鼻喉部主治醫生林哲儀醫生指出，兒童睡眠呼吸中止症好發於3歲以上至7、8歲的孩童，主要與呼吸道結構發育有關，這個年齡層的孩子，鼻咽部的腺樣體與口咽部的扁桃腺常會有生理性的增生，若增生過度，便容易阻塞到上呼吸道空間，使吸氣時空氣通過時受阻，尤其在夜間熟睡、全身肌肉放鬆的情況下，氣道本身就會有將塌陷與狹窄時，若再合併腺樣體或扁桃腺肥大，就可能導致上呼吸道更為阻塞，進而出現打鼾、呼吸費力，甚至短暫因阻塞而出現呼吸中止的症狀。
2025/08/31 08:30

健康醫療網

臺大醫院耳鼻喉部林哲儀醫師。（取自貼文）臺大醫院耳鼻喉部林哲儀醫師。（取自貼文）

一名5歲孩童在某次感冒後，開始在夜晚睡覺時出現打呼症狀，且呼吸變得急促費力，起初家長以為是感冒未癒，並未特別留意，但久而久之，孩童狀態不但沒有好轉，甚至連學校老師也反應孩童在午睡時有明顯打鼾，甚至常常翻身、難以安穩入睡，而且有睡到一半驚醒的狀況，這才引起孩童媽媽的注意。經就醫檢查後發現，孩童的扁桃腺腫大至幾乎佔據整個口咽部約75%的空間，導致睡覺時呼吸道明顯阻塞，影響正常呼吸。

孩童打呼是「病」　並非「睡得香」

許多家長容易誤以為打呼就是孩子熟睡的表現，卻忽略了背後潛藏的健康危機，臺大醫院耳鼻喉部主治醫生林哲儀醫生指出，兒童睡眠呼吸中止症好發於3歲以上至7、8歲的孩童，主要與呼吸道結構發育有關，這個年齡層的孩子，鼻咽部的腺樣體與口咽部的扁桃腺常會有生理性的增生，若增生過度，便容易阻塞到上呼吸道空間，使吸氣時空氣通過時受阻，尤其在夜間熟睡、全身肌肉放鬆的情況下，氣道本身就會有將塌陷與狹窄時，若再合併腺樣體或扁桃腺肥大，就可能導致上呼吸道更為阻塞，進而出現打鼾、呼吸費力，甚至短暫因阻塞而出現呼吸中止的症狀。醫師也提醒家長，留意「非正常打呼」的徵兆，包括孩子的打鼾伴隨喘氣聲、睡眠張口呼吸、睡眠中不安穩翻身、睡眠驚醒、或是白天有習慣性張口呼吸、異常的過動行為、或是上課容易精神不濟等，就應特別提高警覺，及早尋求專業醫療評估。

扁桃腺肥大影響孩童呼吸與發育　及早發現、治療是關鍵

扁桃腺是位於口咽兩側的淋巴組織，在嬰幼兒時期扮演免疫防禦的重要角色之一，會隨年齡增長自然萎縮，然而，有部分孩童因反覆感染、過敏體質或是先天等原因，有扁桃腺異常肥大，進而造成上呼吸道阻塞、會影響睡眠中正常的呼吸動作。林醫師表示，因扁桃腺或腺樣體過度增生造成到上呼吸道狹窄，不僅會造成夜間打鼾、睡眠中斷等問題，長期下來間斷式的不等程度的缺氧更會破壞睡眠品質、擾亂內分泌的週期恆定性、進而影響腦部與生長的發育，除了會造成兒童白天注意力不集中、學習遲緩、生長遲滯、甚至顱型改變等問題。因此，若經醫師評估確定扁桃腺的過度增生已導致孩童出現睡眠障礙、呼吸困難、吞嚥不易，甚至影響成長發育與日常生活，建議儘早進一步治療，必要時可考慮手術切除，方能早日有效改善孩子的睡眠與健康，讓他們找回充足的休息與成長的節奏。

家長憂治療問題多　醫師破解常見迷思

「扁桃腺肥大是不是一定要動手術？」、「切除後免疫力會不會變差？」這些疑慮是許多家長在面對孩子診斷時共同的擔憂，對此，林醫師說明，其實開刀切除並非是治療扁桃腺肥大的唯一方式，是否需要進行手術，亦需視孩子的整體健康情況、症狀嚴重程度與對生活品質的影響而定。至於不少家長最擔心切除扁桃腺後，孩子就少了一道防線的問題，林醫師進一步補充，扁桃腺雖在孩童早期扮演免疫防禦角色，但當其因反覆感染而過度腫大，成為細菌的溫床時，防禦的機制往往早已喪失，甚至變成反覆感染、化膿的根源，而導致上呼吸道經常性的反覆嚴重發炎，此時切除扁桃腺不僅不會削弱免疫力，反而能讓孩子遠離病灶，重新回到健康、安穩的生活軌道。

睡眠決定孩童成長　新式手術工具兼具精準、安全與降疼痛感

兒童的睡眠品質，直接影響學習表現與成長發育。林醫師補充道，若經評估需要進行扁桃腺手術的孩童，大多不需擔心術後的照護，近年臨床上逐漸採用扁桃腺專用組織凝集儀的手術器械，這類手術工具結合了切割與止血功能於一體，能以較低熱傷害進行組織處理，除了切口更精準、傷口更小，更能大幅降低術中出血量與手術時間，同時還能減輕患者術後疼痛與不適感，提升了整體手術效率與病患安全，也有利於家長對兒童在術後的照護，例如減少疼痛藥物的使用、或是術後能提早正常進食。打鼾不該被視為成長過程的一環，而是潛藏疾病的可能，若家中孩子出現不尋常的打鼾與睡眠障礙，請儘早就醫檢查，別讓小小「呼聲」，成為健康成長的絆腳石。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者陳佳慧報導 打呼＝睡得香？5歲男童打鼾不止　主因原來是扁桃腺肥大

