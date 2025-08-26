自由開講》讓綠能回到人民手中！別再讓財團壟斷

◎ 劉烱錫

德國一個只有2,500人的小村莊，綠電產量竟是自用的8倍；台灣卻讓公民電廠卡關多年，綠電市場逐漸淪為財團的遊戲。

2015 年，德籍志工賴芬蘭女士多次造訪台東達魯瑪克部落，推廣「公民電廠」理念，盼用水力與太陽能達成百分之百綠能。2018 年，政府推出《偏遠地區綠能發電示範補助》，分兩階段資助資源調查與設備建置，2019年共有19個團體受惠。然而不久後，經濟部卻取消設備補助，許多公民電廠計畫停擺，財團卻大舉進場，甚至爆出多起弊案。

台東縣卑南鄉達魯瑪克部落推動綠色發電，成立全台第一個公民電廠。（資料照）

2018年底，我在德國巴伐利亞州的維爾德波爾茨里德（Wildpoldsried）看到另一種可能。當地幾乎所有屋頂都鋪滿太陽能板，村民協議增設兩座風力機後，能源自給率從500% 躍升到800%。資金依據《再生能源法》規定，由居民低息貸款與村民合作社出資，確保社區利益優先。這樣的能源模式，讓收益回到在地，強化了社區的自治能力與凝聚力。

反觀台灣，社區治理能力不足是能源轉型的缺口。多數村莊沒有正式自治機制，政府長期忽視社區治理能力（Governance Capacity）的培養。原住民族雖在2015 年修法納入「部落公法人」條款，馬政府時代已完成草案，蔡政府也承諾推動，但八年過去毫無進展。

以台東為例，今年東成電力公司計畫在東海岸設25座風機，依《原住民族基本法》應先取得部落同意。與其讓外來企業壟斷，不如由部落公法人自行成立公民電廠，善用風力、水力、地熱、太陽能與生質能，與廠商合作共營。台灣地熱可開發潛力約10GW，主要位於原住民地區，發電量可超過全國總發電量的四分之一，遠高於三座核電廠的總和。

民間業者計畫在台東縣長濱鄉到成功鎮間建置25座風機。（資料照，取自網站）

如果我們能讓部落與村莊擁有公法人身分，再比照德國優先獎勵社區發電，不僅社區的能源可達百分百自給，綠能收益也能用於治安、防災、福利與產業，並提升社區的實力與韌性。

能源轉型不是只有財團的舞台。恢復公民電廠設備補助，並立法保障部落與社區優先經營綠能，是邁向公平、永續與自主的第一步。讓綠能回到人民手中，才是真正的能源民主。

（作者為台東大學教授、台東縣南島社區大學發展協會總幹事）

