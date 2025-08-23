晴時多雲

曹興誠八不居士》台派的先驅、勇士、良知- -紀萬生先生

紀先生一直婉拒民進黨的酬傭，也堅拒過中共同路人的收買。去他家拜訪，我們可以看到，他生活得極為簡樸，讓人肅然起敬。紀先生讓我們看到「貧賤不能移、富貴不能淫、威武不能屈」的巨人形象。
曹興誠八不居士

2025/08/23 17:40

◎曹興誠

本月18號周六，我和幾位朋友一起去南投埔里拜訪紀萬生先生。

曹興誠（右）偕同友人，8月18號拜訪紀萬生（中）先生，合影留念。（取自貼文）曹興誠（右）偕同友人，8月18號拜訪紀萬生（中）先生，合影留念。（取自貼文）

紀先生的父親和我父親，過去是台中清水中學同事，兩家相熟。

紀先生生於1939年，如今已經86歲高齡，但精神矍鑠、健步如飛。

他早年就投身黨外運動，曾擔任「美麗島雜誌」總編輯。

1979年他是美麗島事件受刑人之一，服刑達4年6個月，曾經遭到殘酷刑求和死亡威脅，但堅不屈服。出獄後第三天，就繼續投入政治運動；其鐵骨錚錚，備受黨外運動人士敬重。

紀先生是個完美主義者。

他不僅勇於抗拒國民黨的專制壓迫，解嚴後，也勇於指責執政黨的缺失。

他曾經批評馬英九「顢頇無能加三級」；也批評過陳水扁家人貪贓枉法，要陳水扁負責，把扁政府的「病灶」去除。

他也批評過蔡英文陷入「權力的迷失」，對民進黨的危機處理「只結痂、沒化膿」；他說蔡英文應運作讓不適任的人自動請辭。

紀先生一直婉拒民進黨的酬傭，也堅拒過中共同路人的收買。去他家拜訪，我們可以看到，他生活得極為簡樸，讓人肅然起敬。紀先生讓我們看到「貧賤不能移、富貴不能淫、威武不能屈」的巨人形象。

這種巨人在台灣是稀有物種嗎？我希望不是。

我們在花蓮葉霸老師身上看到相同的形象；這種巨人形象也顯示在許多罷團成員身上。

在花蓮退休教師「葉霸」葉春蓮身上，看到「貧賤不能移、富貴不能淫、威武不能屈」的形象。（資料照）在花蓮退休教師「葉霸」葉春蓮身上，看到「貧賤不能移、富貴不能淫、威武不能屈」的形象。（資料照）

中共現在不斷對台灣施加威脅利誘，希望台灣人能臣服屈膝；但台灣只要有20%的人像紀萬生和葉霸老師一樣，富貴不能淫、威武不能屈，就能喚醒大眾，使頑廉懦立，讓中共吞併台灣的圖謀，最終流為大夢一場。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

