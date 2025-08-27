自由開講》中國社保制度 不容人民少繳

◎女英

在中國，社保繳費不容有失，哪怕短暫斷繳一個月，也可能帶來連鎖影響。社保涵蓋養老、醫療、生育、失業與工傷五項險種，既是法律義務，更是日常生活與未來保障的基礎。

中國民眾對瀕臨破產邊緣的社保基金早就失去信心，光是近兩年就有四千多萬人主動退保。（歐新社檔案照）

從保障層面看，養老保險「多繳多得，長繳長得」，斷繳會減少個人帳戶累計額與參保年限，將來退休金金額下降，若年限不足還需延遲繳費才能領取；醫療保險在斷繳次月即停用，三個月內續保可視為連續，逾期則要重新計算年限並承擔3至6個月的等待期，看病只能全額自付；生育險多地要求分娩前連續繳滿規定月數才能領取生育津貼，斷繳會直接失去資格；失業險需滿一年繳費記錄方能享受，工傷險雖不因斷繳而喪失待遇，但責任會落到單位頭上。

從政策掛鉤看，社保記錄已與購房資格、搖號指標、落戶申請、公租房及子女入學等直接綁定，斷繳會使這些條件中斷，帶來實際損失。

中國將執行強制社保，小型企業面臨存亡危機。（路透檔案照）

補救雖有途徑，但限制多、手續繁。個人一次性補繳僅限特殊情況，大部分人需在三年內憑勞動合同、工資流水等向社保部門申請；單位補繳則需備齊稅單、勞動關係證明等多項資料，且補繳期限越長，審核越嚴格。

因此，在中國社保繳費「一分不能少」，既是法律責任，也是保障自身權益的底線。與其日後費力補繳、承擔等待期與資格損失，不如確保全程連續繳費，讓保障不中斷、生活不受限。

（作者為社工）

