自由開講》從教育與社區 攜手增進防詐免疫力

近一年來我國在「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3大目標上確有具體成果，然打詐工作沒有絲毫鬆懈餘地，詐騙手法及話術與時俱進不斷演變，更結合AI科技荼毒全球民眾，打詐國家隊孜孜不倦並透過公私協力防制詐欺。而持續透過識詐宣導強化國人防詐意識與知能外，由數位素養的培力著手，亦為重要努力的方向。

欣見教育部未雨綢繆自2021年起即參考全球媒體素養教育發展趨勢及當前傳媒生態變化，研訂「數位時代媒體素養教育白皮書」，以培育「知情、負責、利他」數位公民為願景，近用、分析、創造、反思、行動及批判性思考為能力架構，尤以個資安全、短影音及假訊息為當前重要課題。

另我國應儘速建置更加完善之法規架構，提高人們對網路威脅的認識、了解網路安全的基礎知識及能夠正確評估信息，意即一方面從教育面著手推廣正確網路使用觀念，養成安全上網之數位素養與認知態度，並確實遵守現行相關網路使用規範，另一方面減少主動瀏覽高風險網站或社群之習慣及避免受不正或不實網路誘因吸引之機會，深刻了解手機及網路世界所見並不一定為真，甚至進一步將數位素養藉由學子從學校再帶入家庭，為家庭成員與年長者培力，如此對於全面提升民眾防詐意識及防制各類型詐欺被害應有所助益。

此外，政府各部門在打詐綱領的協作模式及基礎下，更應思考以人為本的防治策略，對已發生被害之國民給予心理諮商或社會救助管道與資源外，再往被害歷程前，回溯找出更多主動先發的預防策略，尤其認識到詐騙受害中涉及廣泛的社會心理因素，包括孤獨感、社交孤立、經歷重要生命事件的情緒脆弱性可能增加各類型詐騙的易感性等，藉由厚植社區資本與完善陪伴或防護機制來扮演監控者的角色與功能，以社區警政與集體效能模式深入實踐，避免國人或少數政府部門獨力對抗詐騙巨獸，才能有效應處數位時代無可避免的詐騙困境與難題。

