自由開講》取消必考 中共滅藏語工程第一步

中共近日宣布，自2026年起，西藏自治區的全國統一高考不再將藏語列為必考科目，僅有報考藏語文學等特定專業的學生可選擇應試。

北京當局表面上聲稱這是為了與全國其他地區接軌，以語文（普通話）、數學與外語為核心科目，提升公平性與藏族青年的升學、就業競爭力，並保證藏語在義務教育階段依舊保留，另行設立地區性專門考試。

然而，這種所謂的「現代化改革」，本質上是將藏語從影響人生前途的制度性舞台上驅逐，等於是為「強制漢化」開啟下一道閘門。

西藏自治區成立60年，中共加強對當地的融合，圖為習近平親臨拉蕯參加活動。（美聯社檔案照）

語言是文化的血脈，是民族記憶與精神共同體的根基。當藏語被移出高考這一決定命運的制度核心，其實際社會價值將迅速下降。青年一代在求學與職場競爭中，必然被迫優先投入漢語的學習與應用，而對藏語的掌握則成為「可有可無」的負擔。

這不僅削弱了藏語在高等教育與公共生活中的地位，更會在一代人的時間裡，讓民族語言的傳承陷入斷層。中共在內蒙古、新疆的操作已經證明，這是一條清晰且危險的語言滅絕路線圖。

所謂的「公平」與「融合」，只是中共文化同質化工程的修辭包裝。中共深知，只要掌握教育與考試的制度主導權，就能引導語言生態的轉向，將民族語言一步步從實用工具變為博物館標本。這種制度性侵蝕，比單純的政治鎮壓更為陰險，因為它是透過日常化、規範化的教育程序，讓文化消失於無聲無息之中。

國際社會必須認清，這並非單一地區的教育調整，而是中共長期反覆使用的「文化滅絕」模式。它違背《聯合國教育、科學及文化組織》關於語言多樣性的倡議，踐踏民族自決與文化存續的基本人權。一旦藏語在年輕一代的生活中失去功能性地位，下一步便是整個民族精神根基的崩解。

全國統一高考不再將藏語文列為必考科目，恐影響青年學習意願。（法新社檔案照）



反對中共，不僅是反對其政治專制，更是抵抗其文化滅絕的野心。守護藏語，就是守護一個民族的靈魂，也是對抗極權同質化暴力的第一道防線。國際社會、藏人社群與所有珍視多元文明的人，都不應在這場制度化的語言屠殺面前沉默。文化一旦消逝，便如雪入沸湯，不復返還；而沉默，正是幫兇最需要的養分。

支持國共合作的政黨，已經接洽比亞迪入台；未來不排除停考原住民語，以作為支持書同文、車同軌的在台內應。

（作者為自由業）

