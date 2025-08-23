Emmy時間》為何馬克思主義吸引青少年

◎ 胡采蘋

其實我小時候也是共產主義讀書會的小朋友，而且現在檯面上很多優秀的政治人物、評論家、作家也都是，我們家現在還有馬恩選四冊、資本論三冊，都是簡體版的，馬克思那套以工時（working hours）作為基礎的勞動理論其實我是非常熟悉的。

建中共產黨由學生成立，所設IG帳號表明「以民主方式推動共產黨在建中的執政，並促進建中的高速改革，以及傳播正確的共產主義想法」。（圖擷取自IG）

馬克思主義為什麼始終對青少年有巨大的吸引力？我剛剛看到有人討論，為什麼現在年輕人不看金庸了，連金庸小說那麼精采的故事都會被時光遺棄，但是到現在還有高中生會組織共產黨社團。

究其根本，我覺得馬克思是所有哲學文本裡面，文字最具煽動性的（一切的宗教都是鴉片、一切社會的歷史都是階級鬥爭的歷史），但是他的理論核心又非常簡單粗暴的，全部的人類關係都簡化成爭奪資源的鬥爭，這是一部分的事實，但不是事實的全部。

中國文化大革命期間，紅衛兵高舉馬克思像。（美聯社檔案照）



然而對於自我世界還很單純的青少年來說，這是容易閱讀、容易理解，而且很勾人心魄的思想作品，很快就會中毒。我也曾經有過嚴重的中毒現象，然後我非常熱情的想要推動這套思想。

但是當我站起來，想要組織些什麼、寫一些東西推廣傳播應用這套思想的時候，我就遇到了一大堆現實的困難，包括經營一個大學生的社團組織、出版我們的刊物、辦聚會辦讀書會、募款、借教室、找資源、找學弟妹。

當我捲進一大堆現實事務的時候，我就逐漸發現這其中有很多更有趣的事情，包括如何經營社團，如何在沒有資源的情況下做事，如何讓大家都喜歡看我們的東西，如何讓自己的社團更有影響力、參與到真正的政治事務上。。。

但這些知識卻是馬克思主義裡面從來沒有講過的，我其實是在各種創業故事裡面學習，白手起家的豐田（TOYOTA創辦人的故事）、叫太陽起床的人（王永慶）、打造美體小舖（The Body Shop創辦人傳記），這是我小時候最愛看的經營書籍，我在各種實際的做事中感覺到津津有味，這裡面才能教我更多。

「叫太陽起床的人」一書有台塑創辦人王永慶的創業故事。（資料照）

所以任何一個還要白手起家、沒有什麼被豢養被包養或終身職餘裕的人，他終究都會從面對生活的窘迫之中，逐漸的離開那些華麗但缺少實際生活指引的思想，當你還要面對生活，你會逐漸的知道這個世界有太多更美好的東西。

不可否認馬克思思想是出現在工業革命後的初期資本主義狀態，勞工剝削的情況的確極其嚴重，左派思想對於糾正這些現象也有很大的幫助。然而共產主義、共產黨國家的失敗，正是因為壓抑了整個社會的豐富色彩，以無產階級革命理論壓倒一切其他。

然而社會終究是一個有機體，無法以高度的理論化思想去運作。如果現世宗教是一種鴉片，那國家化的馬克思主義為什麼不是一種鴉片呢？都是鴉片。

這種病長大就會好，因為你還是要吃真正的食物，你無法靠吃鴉片長大。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

