晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

Emmy時間》為何馬克思主義吸引青少年

2025/08/23 19:00

◎ 胡采蘋

其實我小時候也是共產主義讀書會的小朋友，而且現在檯面上很多優秀的政治人物、評論家、作家也都是，我們家現在還有馬恩選四冊、資本論三冊，都是簡體版的，馬克思那套以工時（working hours）作為基礎的勞動理論其實我是非常熟悉的。

建中共產黨由學生成立，所設IG帳號表明「以民主方式推動共產黨在建中的執政，並促進建中的高速改革，以及傳播正確的共產主義想法」。（圖擷取自IG）建中共產黨由學生成立，所設IG帳號表明「以民主方式推動共產黨在建中的執政，並促進建中的高速改革，以及傳播正確的共產主義想法」。（圖擷取自IG）

馬克思主義為什麼始終對青少年有巨大的吸引力？我剛剛看到有人討論，為什麼現在年輕人不看金庸了，連金庸小說那麼精采的故事都會被時光遺棄，但是到現在還有高中生會組織共產黨社團。

究其根本，我覺得馬克思是所有哲學文本裡面，文字最具煽動性的（一切的宗教都是鴉片、一切社會的歷史都是階級鬥爭的歷史），但是他的理論核心又非常簡單粗暴的，全部的人類關係都簡化成爭奪資源的鬥爭，這是一部分的事實，但不是事實的全部。

Emmy時間》為何馬克思主義吸引青少年中國文化大革命期間，紅衛兵高舉馬克思像。（美聯社檔案照）

然而對於自我世界還很單純的青少年來說，這是容易閱讀、容易理解，而且很勾人心魄的思想作品，很快就會中毒。我也曾經有過嚴重的中毒現象，然後我非常熱情的想要推動這套思想。

但是當我站起來，想要組織些什麼、寫一些東西推廣傳播應用這套思想的時候，我就遇到了一大堆現實的困難，包括經營一個大學生的社團組織、出版我們的刊物、辦聚會辦讀書會、募款、借教室、找資源、找學弟妹。

當我捲進一大堆現實事務的時候，我就逐漸發現這其中有很多更有趣的事情，包括如何經營社團，如何在沒有資源的情況下做事，如何讓大家都喜歡看我們的東西，如何讓自己的社團更有影響力、參與到真正的政治事務上。。。

但這些知識卻是馬克思主義裡面從來沒有講過的，我其實是在各種創業故事裡面學習，白手起家的豐田（TOYOTA創辦人的故事）、叫太陽起床的人（王永慶）、打造美體小舖（The Body Shop創辦人傳記），這是我小時候最愛看的經營書籍，我在各種實際的做事中感覺到津津有味，這裡面才能教我更多。

「叫太陽起床的人」一書有台塑創辦人王永慶的創業故事。（資料照）「叫太陽起床的人」一書有台塑創辦人王永慶的創業故事。（資料照）

所以任何一個還要白手起家、沒有什麼被豢養被包養或終身職餘裕的人，他終究都會從面對生活的窘迫之中，逐漸的離開那些華麗但缺少實際生活指引的思想，當你還要面對生活，你會逐漸的知道這個世界有太多更美好的東西。

不可否認馬克思思想是出現在工業革命後的初期資本主義狀態，勞工剝削的情況的確極其嚴重，左派思想對於糾正這些現象也有很大的幫助。然而共產主義、共產黨國家的失敗，正是因為壓抑了整個社會的豐富色彩，以無產階級革命理論壓倒一切其他。

然而社會終究是一個有機體，無法以高度的理論化思想去運作。如果現世宗教是一種鴉片，那國家化的馬克思主義為什麼不是一種鴉片呢？都是鴉片。

這種病長大就會好，因為你還是要吃真正的食物，你無法靠吃鴉片長大。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書