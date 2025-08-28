自由開講》健康台灣五大支柱 「心理健康」應具全民高度

◎ 楊啟正

今年年初「健康台灣推動委員會」提出的健康台灣五大支柱中，「全民心理健康韌性計畫」儼然是其中重要一柱。雖然這顯示出政府推動健康政策中對於心理健康的高度重視；但若仔細端詳，卻也看出這部分相較於其他支柱，在政策的實際推動上，或有需要強化之處。

「2025健康台灣全國論壇」登場，總統府國策顧問陳志鴻指出，打造健康台灣5大支柱，維護全民健康。（資料照）

從衛福部去年十月公開的「全民心理健康韌性計畫」內容中即可清楚看到未來五年政府將要如何執行這個韌性計畫，其中包含六大方向：「全方位心理健康促進」、「連續性精神照護網路」、「多元化成癮治療」、「家暴及性侵害評估」、「司法精神鑑定制度」與「心理健康政府實徵基礎」。然而可惜的是，這六大方向很明顯是以目前衛福部心理健康司轄下的各科別來加以規劃。

雖然這樣區分的好處在於心理健康司做為主管單位，以行政工作處理的角度來說順理成章；但這樣區分的缺點在於，倘若要整合完整的心理健康政策，則屬不易。事實上，行政院於去年9月份提到心理健康韌性計畫時也已強調「把心理健康融入所有政策」是未來政府秉持的施政原則，這代表心理健康應有更具全民高度的視野來加以思考，而非僅從行政單位各科別執行業務的角度加以規劃。

心理健康應更具全民高度的視野來加以思考，而非僅從行政單位各科別執行業務的角度加以規劃。示意圖。（取自shutterstock）

以全民心理健康韌性計畫中的「全方位心理健康促進」來說，此議題相當廣泛且內容繁多。由於此部分特別強調生命週期的概念，所以從幼兒、青少年、孕產婦，甚至高齡者皆納入；除此之外，還有自殺防治與災難心理等議題亦在其中。

然而，每個生命階段所遇到的心理健康議題皆相當多元，更遑論自殺防治與災難心理亦為複雜議題。這使得「全方位心理健康促進」看起來涉略甚廣，但相較於其他方向卻明顯無法聚焦。另一方面，倘若以生命週期來思考心理健康，就必須跳脫切割式的服務模式，像是「孕產婦及嬰幼兒心理健康促進」議題，決非僅包含心理健康促進之服務（例如：擴大心理健康衛教資源等），更應該同時思考如何強化孕產期的心理健康處預機制（從專業心理健康諮詢，甚至到心理諮商或治療、精神醫療的提供）。

現階段的六大方向，很容易使得對孕產婦的心理健康照護資源僅集中在「心理健康促進」部分，實為可惜。示意圖。（資料照）

倘若是以現階段的六大方向來區分，很容易就會使得對孕產婦的心理健康照護資源僅集中在「心理健康促進」部分，實為可惜。

固然上述心理健康韌性計畫仍有進步之空間，但絕非否定目前依此計畫所投入之相關資源，這對全民心理健康來說皆是非常重要且值得鼓勵的開始！期待未來能看到更精緻化且更貼近民眾需求之心理健康韌性方案在台灣社會深耕發展。

（作者為國立政治大學心理學系教授）

