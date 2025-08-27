自由開講》為何整個西南太平洋都布局抗中？！

◎ 衛重華

近期，澳大利亞總理阿爾巴尼斯與紐西蘭總理盧克森在皇后鎮會晤，雙方形容當前是數十年來最危險、最不可預測的戰略環境，並強調澳紐聯盟在守護共同利益上的關鍵地位。雖然聯合聲明未直接點名中國，但雙方承認會談中談及北京，並指出兩國對華策略高度一致，且在歷史、制度與價值觀上存在明顯分歧，需要在合作關係中坦率面對。

紐西蘭總理盧克森（右）與澳洲總理艾班尼斯（左）日前會晤並舉行聯合記者會。（美聯社檔案照）

這份戰略戒心並非空穴來風。今年2月，中國海軍就在澳紐之間的塔斯曼海進行實彈軍演，導致部分民航被迫改道，成為中共在南太平洋展示軍事影響力的強烈信號。阿爾巴尼斯事後向習近平抱怨中方未提前通報，卻換來對方以澳軍參與南海自由航行行動反擊，顯示雙方在海上安全議題上的摩擦與互不信任。

請繼續往下閱讀...

面對這種威脅，紐西蘭正推動國防改革，盧克森更提出打造當代「澳新軍團」，強化軍事協作，將澳洲視為唯一盟友，並計劃將國防開支翻倍至GDP 2%以上，符合美國總統川普要求盟友減少對美軍依賴的方向。澳洲同時深化與日本的軍事合作，委託三菱重工建造11艘護衛艦，而日本軍艦近期也罕見停靠紐西蘭港口，象徵東京正積極插旗南太平洋。

日本2艘軍艦伊勢號（前）、涼波號（後）停靠紐西蘭首都威靈頓。（美聯社檔案照）

從澳紐的聯手布局，到日本與美國在區域的參與，西南太平洋安全網正在迅速收緊。儘管公開言辭仍保有外交迴旋，但無論是軍事演習、國防預算翻倍，還是多邊防務合作，都直指一個不言自明的目標：防範並制衡中共在海上和地緣政治上的擴張。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法