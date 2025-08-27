晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》為何整個西南太平洋都布局抗中？！

2025/08/27 20:00

◎ 衛重華

近期，澳大利亞總理阿爾巴尼斯與紐西蘭總理盧克森在皇后鎮會晤，雙方形容當前是數十年來最危險、最不可預測的戰略環境，並強調澳紐聯盟在守護共同利益上的關鍵地位。雖然聯合聲明未直接點名中國，但雙方承認會談中談及北京，並指出兩國對華策略高度一致，且在歷史、制度與價值觀上存在明顯分歧，需要在合作關係中坦率面對。

紐西蘭總理盧克森（右）與澳洲總理艾班尼斯（左）日前會晤並舉行聯合記者會。（美聯社檔案照）紐西蘭總理盧克森（右）與澳洲總理艾班尼斯（左）日前會晤並舉行聯合記者會。（美聯社檔案照）

這份戰略戒心並非空穴來風。今年2月，中國海軍就在澳紐之間的塔斯曼海進行實彈軍演導致部分民航被迫改道，成為中共在南太平洋展示軍事影響力的強烈信號。阿爾巴尼斯事後向習近平抱怨中方未提前通報，卻換來對方以澳軍參與南海自由航行行動反擊，顯示雙方在海上安全議題上的摩擦與互不信任。

面對這種威脅，紐西蘭正推動國防改革，盧克森更提出打造當代「澳新軍團」，強化軍事協作，將澳洲視為唯一盟友，並計劃將國防開支翻倍至GDP 2%以上，符合美國總統川普要求盟友減少對美軍依賴的方向。澳洲同時深化與日本的軍事合作，委託三菱重工建造11艘護衛艦，而日本軍艦近期也罕見停靠紐西蘭港口，象徵東京正積極插旗南太平洋。

日本2艘軍艦伊勢號（前）、涼波號（後）停靠紐西蘭首都威靈頓。（美聯社檔案照）日本2艘軍艦伊勢號（前）、涼波號（後）停靠紐西蘭首都威靈頓。（美聯社檔案照）

從澳紐的聯手布局，到日本與美國在區域的參與，西南太平洋安全網正在迅速收緊。儘管公開言辭仍保有外交迴旋，但無論是軍事演習、國防預算翻倍，還是多邊防務合作，都直指一個不言自明的目標：防範並制衡中共在海上和地緣政治上的擴張。

（作者為軍人）

