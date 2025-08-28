晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》軍事施壓與民間滲透 談中共的軟硬兩手策略

2025/08/28 20:00

◎ 嶼明

日本政治學者小笠原欣幸近日指出，中國對台的優先策略，並非直接發動軍事侵略，而是透過心理戰與資訊戰滲透台灣內部，「讓台灣人自己放棄抵抗」。在成本與戰略效益上，這種做法比渡海作戰更具吸引力，也更符合北京短期內的現實選擇。若結合近年中共對台灣的挑釁與滲透模式，可以清楚看見一套「硬的更硬、軟的更軟」的雙軌戰略。

日本政治學者小笠原欣幸。（資料照）日本政治學者小笠原欣幸。（資料照）

一、硬的更硬：軍事威懾的極限推進

即便北京暫時以滲透為主，但「硬手段」並未鬆手，反而持續加壓：
軍機與軍艦常態化繞台：不僅是戰術演練，更是心理壓迫，試圖讓台灣民眾對威脅麻木或產生無力感。飛彈部署持續擴張：營造長期被瞄準的壓力氛圍。針對關鍵節點的軍演：包括台灣海峽中線、宮古海峽、巴士海峽，並配合輿論操作，放大「戰爭隨時爆發」的恐懼感。這正是習近平口中的「硬的更硬」——將武嚇變成日常背景音，讓社會逐漸適應甚至默許這種不對稱威脅。

二、軟的更軟：資訊滲透與社會瓦解

藝人Janet飾演的角色（中）在《零日攻擊》參與總統大選投票，遭遇恐攻。（牽猴子提供）藝人Janet飾演的角色（中）在《零日攻擊》參與總統大選投票，遭遇恐攻。（牽猴子提供）

與軍事威懾同步，北京的「軟手段」在資訊與社會層面全面展開：心理戰：透過社群平台與輿論操作，放大對政府的不滿與朝野對立，營造「政府強硬＝帶來戰爭」的錯誤印象。文化與娛樂：雖有如台劇《零日攻擊》揭露滲透危機的作品，但北京也可能反向利用影視、短影音、美食旅遊等題材，滲入親中訊息，降低社會警覺。滲透管道：部分中國籍配偶、跨境商業與組織可能在壓力或利益驅動下，被利用為情報與宣傳的橋樑。這種「軟的更軟」看似是交流與文化往來，實際上是逐步侵蝕台灣的信任結構與抵抗意志。

三、雙軌交織：成本更低、效果更隱蔽

直接渡海攻台的軍事代價巨大，不僅會引發西方制裁與國際孤立，還可能動搖中共政權穩定。相比之下，「硬的更硬、軟的更軟」的雙軌策略能在不開戰的情況下持續削弱台灣：軟手段削弱抵抗意志;硬手段維持威脅壓力。

兩者交互作用，讓台灣陷入「對抗代價高、不對抗也在被侵蝕」的困境。

四、台灣的應對之道

● 硬防衛

持續強化軍事嚇阻與防衛能力，確保北京評估開戰成本高到無法承受。
深化與美、日、北約等民主盟友的防禦合作。
發展不對稱作戰能力，精準投資軍事資源。
建立全民防衛機制與強化後備軍事訓練。
在民間傳遞正確軍事觀念與作戰準備意識。

持續強化軍事嚇阻與防衛能力，確保北京評估開戰成本高到無法承受。（資料照）持續強化軍事嚇阻與防衛能力，確保北京評估開戰成本高到無法承受。（資料照）

● 軟防衛

完善資訊安全與媒體識讀教育，防堵滲透訊息。
強化對中國籍配偶的審查，避免人口滲透風險。
對親共言行在法律許可下嚴格執行規範。
嚴密監督民意代表赴中行程與相關行為。

唯有在「硬」與「軟」兩端同時建立韌性，台灣才能讓習近平的「硬的更硬、軟的更軟」戰略失去效用，確保國家安全與社會穩定。

（作者為開業建築師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com



免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書