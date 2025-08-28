自由開講》軍事施壓與民間滲透 談中共的軟硬兩手策略

◎ 嶼明

日本政治學者小笠原欣幸近日指出，中國對台的優先策略，並非直接發動軍事侵略，而是透過心理戰與資訊戰滲透台灣內部，「讓台灣人自己放棄抵抗」。在成本與戰略效益上，這種做法比渡海作戰更具吸引力，也更符合北京短期內的現實選擇。若結合近年中共對台灣的挑釁與滲透模式，可以清楚看見一套「硬的更硬、軟的更軟」的雙軌戰略。

日本政治學者小笠原欣幸。（資料照）

一、硬的更硬：軍事威懾的極限推進

即便北京暫時以滲透為主，但「硬手段」並未鬆手，反而持續加壓：

軍機與軍艦常態化繞台：不僅是戰術演練，更是心理壓迫，試圖讓台灣民眾對威脅麻木或產生無力感。飛彈部署持續擴張：營造長期被瞄準的壓力氛圍。針對關鍵節點的軍演：包括台灣海峽中線、宮古海峽、巴士海峽，並配合輿論操作，放大「戰爭隨時爆發」的恐懼感。這正是習近平口中的「硬的更硬」——將武嚇變成日常背景音，讓社會逐漸適應甚至默許這種不對稱威脅。

請繼續往下閱讀...

二、軟的更軟：資訊滲透與社會瓦解

藝人Janet飾演的角色（中）在《零日攻擊》參與總統大選投票，遭遇恐攻。（牽猴子提供）

與軍事威懾同步，北京的「軟手段」在資訊與社會層面全面展開：心理戰：透過社群平台與輿論操作，放大對政府的不滿與朝野對立，營造「政府強硬＝帶來戰爭」的錯誤印象。文化與娛樂：雖有如台劇《零日攻擊》揭露滲透危機的作品，但北京也可能反向利用影視、短影音、美食旅遊等題材，滲入親中訊息，降低社會警覺。滲透管道：部分中國籍配偶、跨境商業與組織可能在壓力或利益驅動下，被利用為情報與宣傳的橋樑。這種「軟的更軟」看似是交流與文化往來，實際上是逐步侵蝕台灣的信任結構與抵抗意志。

三、雙軌交織：成本更低、效果更隱蔽

直接渡海攻台的軍事代價巨大，不僅會引發西方制裁與國際孤立，還可能動搖中共政權穩定。相比之下，「硬的更硬、軟的更軟」的雙軌策略能在不開戰的情況下持續削弱台灣：軟手段削弱抵抗意志;硬手段維持威脅壓力。

兩者交互作用，讓台灣陷入「對抗代價高、不對抗也在被侵蝕」的困境。

四、台灣的應對之道

● 硬防衛

持續強化軍事嚇阻與防衛能力，確保北京評估開戰成本高到無法承受。

深化與美、日、北約等民主盟友的防禦合作。

發展不對稱作戰能力，精準投資軍事資源。

建立全民防衛機制與強化後備軍事訓練。

在民間傳遞正確軍事觀念與作戰準備意識。

持續強化軍事嚇阻與防衛能力，確保北京評估開戰成本高到無法承受。（資料照）

● 軟防衛

完善資訊安全與媒體識讀教育，防堵滲透訊息。

強化對中國籍配偶的審查，避免人口滲透風險。

對親共言行在法律許可下嚴格執行規範。

嚴密監督民意代表赴中行程與相關行為。

唯有在「硬」與「軟」兩端同時建立韌性，台灣才能讓習近平的「硬的更硬、軟的更軟」戰略失去效用，確保國家安全與社會穩定。

（作者為開業建築師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com







熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法