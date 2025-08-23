自由開講》回應美國關稅 「用軍購平衡逆差」

◎ 王至劭

美國對台課關稅暫訂為百分之二十，一般人對這個數目字可能無感，因爲我們公司三、四十年前做國際貿易做非常多，我看到這個比例是覺得害怕顫慄，我們公司以前三分之一以上的產品是外銷美國，以手提購物袋和軍用蚊帳爲大宗，世界各國包括美國關稅大約百分之十，或者更低一點點，關稅明顯高於百分之十的國家我們基本上不做，因為沒有利潤。

我們當時的利潤平均大約百分之十五，換句話說，我們每賣一百塊的產品到美國，美國政府抽稅金十元，拿回九十元扣掉原料、各種成本包括工資等等，老闆可以淨賺十五元，那麼現在關稅如果變成百分之二十，我們利潤就會非常少。因此，如果還要繼續跟美國做生意，勢必要提高價格，買主若不接受，買賣就不會成交，這對外銷美國的貿易影響非常重大，很多公司必須減產、裁員。

請繼續往下閱讀...

美國在川普總統的領導之下，正在全面圍堵中國，八二三如果能有些成績，關稅一定還能降一些。 （路透檔案照）

如何減低關稅？美國在川普總統的領導之下，正在全面圍堵中國，我們八二三罷免若沒成績，就表示我們圍堵中國沒給力，如此一來川普幹嘛對我們太客氣？美國爲何還沒將我們的關稅定下來，就是在等我們八二三的補考成績呀，八二三如果能有些成績，關稅一定還能降一些。

在此提出一建議–「不如跟美國談軍購，我們買，美國訓練，台美一起守護自由世界的第一島鏈。」

雖然台灣經濟體量不如日韓，人口與市場規模也較小，但賺美國的錢卻比日韓還多，對美貿易順差顯著偏高。二0二四年，台對美貿易順差達七百三十九億美元，明顯高於南韓五百五十六億與日本三百三十億美元，若換算成每人對美順差，更是遠高於其他亞洲國家，台灣是美國第六大貿易逆差來源國，面對川普「順差即原罪」的思維，台灣勢必要思考我們如何順水推舟，不但守住產業利益和根基，更強化自身國安。

答案或許正是–「用軍購與國防合作，取代單純的關稅讓利。」也就是說，將關稅談到百分之十五甚至更低，我們一樣賺美國人的錢，但擴大跟美國軍購，製造、販賣武器是最好的製造業，川普不是要製造業回流嗎？想必樂見其成。

升級台灣自我防衛能力，強化不對稱戰力與後備準備，不僅跟美國進口非戰略性商品，如波音飛機、大豆、小麥等，將更多資金用於購買無人機與AI軍事系統，引進先進防空與飛彈攔截設備（如增購PAC-3、NASAMS），與美軍合作訓練部隊、城鎮戰術、反登陸作戰，投資聯合製造或軍工技術轉移，這樣可符合川普「美國製造」的大政方針，用軍購換戰力、安全和盟情。

符合川普「把軍火當交易」的政治語言，深化台美軍事互信，川普一向重視「可交易的安全承諾」，他在任內多次以軍售綁外交，對沙烏地阿拉伯、南韓、日本皆如此。台灣若主動表達意願「用軍購平衡逆差」，正是以川普的語言回應川普的邏輯。

台灣若主動表達意願「用軍購平衡逆差」，正是以川普的語言回應川普的邏輯。圖為漢光演習期間，8組愛國者飛彈車進駐松機及大直周邊。（資料照）

有人可能擔憂，這樣的軍購是否代表向美國低頭？事實正好相反，這是台灣主動用國防需求去回應經貿壓力，並換取更強的軍事合作與政治支持。試想，如果我們只是被動接受高關稅，損失的不只是出口利潤，更可能被迫讓出產業自主權、科技核心、貨幣政策主導權，而軍購是主動選擇戰略互補，甚至，我們強化軍工能力之後，很多產品與技術可運用於民生，值得我們深思與作為。

（作者為台聯政策顧問）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法