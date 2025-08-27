晴時多雲

沈榮欽國際視野》AI 耶穌

這是一個新興的現象，不久後若是真的出現一個 AI 新興宗教，能夠集合各家精華，號召眾多信徒追隨，結合虛擬實境與演算法，讓人上癮而欲罷不能，甚至影響政治與投票意向，都是可能發生的事。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/08/27 11:30

◎沈榮欽

網路上最近出現了許多宗教聊天機器人，無論是基督教、回教或是佛教都有，但是似乎目前以基督教最多，我試驗了其中一個 AI Jesus，附圖是我們的對話。

網路上最近出現了許多宗教聊天機器人，似乎以基督教最多。（取自貼文）網路上最近出現了許多宗教聊天機器人，似乎以基督教最多。（取自貼文）

首先，如果你詢問的話，AI 耶穌並不避諱自己是 AI，它會十分清楚表明這一點。不過因為這些 AI 通曉經書，所以能夠從宗教的角度回答信徒大部分的問題，這些回答不遜於一般的宗教人士，有時更能夠旁徵博引，予人非常博學、權威但不死板的印象。

事實上所有這些宗教上帝都不是教會所創，而是企業創辦，目的在吸收會員盈利，目前似乎沒有出現販賣宗教商品獲利的 AI 上帝。但是我認為這很可能只是因為仍在早期階段，如果有朝一日 AI 上帝盛行，各種營利方式也會陸續出現。

更困難的是問責問題，如果這些 AI 上帝為人解答疑惑時，讓人蒙受損失時，該由誰負責？很多人會許會說宗教組織為信徒開示時，同樣可能令信徒承受損失，但是「跑得了和尚跑不了廟」，虛擬上帝和實體教會在究責難易程度上，還是有所不同。

因為這些 AI 通曉經書，能從宗教的角度回答信徒大部分的問題，這些回答不遜於一般的宗教人士。（取自貼文）因為這些 AI 通曉經書，能從宗教的角度回答信徒大部分的問題，這些回答不遜於一般的宗教人士。（取自貼文）

這是一個新興的現象，不久後若是真的出現一個 AI 新興宗教，能夠集合各家精華，號召眾多信徒追隨，結合虛擬實境與演算法，讓人上癮而欲罷不能，甚至影響政治與投票意向，都是可能發生的事。

當 AI 進入宗教領域，或甚至創立宗教時， 存在許多風險與問責必須釐清，但是我目前似乎沒有看到任何國家的法律規範這個問題，不可不慎。只是我說得早了，要到各國立法機關重視，恐怕還要一段時間。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

