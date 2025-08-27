健康醫療網》MRI檢查助力攝護腺癌診斷！及時揪出病灶 早期治療預後佳

攝護腺癌過去常被視為「老人病」，張宇鳴醫師表示，50歲以下的年輕患者雖然佔比不到一成，但發生率有上升趨勢，且病情進展可能更快。他推測，發生率的增多可能與民眾健檢意願提高、以及環境因素如賀爾蒙變化、過多的紅肉或高脂肪攝取等有關。

美國前總統拜登日前確診晚期攝護腺癌，消息引發全球關注。根據台灣最新的癌症登記資料和死因統計結果顯示，攝護腺癌的發生率已上升至男性十大癌症第三位，死亡率也位居第六位，且逐年上升。西園醫院永越健康管理中心醫務部主任暨泌尿科張宇鳴醫師指出，早期攝護腺癌預後良好，建議50歲以上、有家族史等高風險族群，定期安排精密檢查如核磁共振（MRI）等，及早掌握疾病警訊。

攝護腺癌有年輕化趨勢 醫揭早期治療重要性

攝護腺癌過去常被視為「老人病」，張宇鳴醫師表示，50歲以下的年輕患者雖然佔比不到一成，但發生率有上升趨勢，且病情進展可能更快。他推測，發生率的增多可能與民眾健檢意願提高、以及環境因素如賀爾蒙變化、過多的紅肉或高脂肪攝取等有關。

張醫師進一步說明，根據臨床統計及研究指出，第一期與第二期的攝護腺癌患者通常預後良好，第三期患者的五年存活率也有95%。即使發現時是第四期，若積極接受正規治療，仍可延長存活，平均五年存活率為30%，因此「早期發現、早期治療」非常重要。

高風險群40歲就應篩檢 PSA指數正常也別輕忽

張宇鳴醫師指出，由於攝護腺癌早期症狀不明顯，且年紀越大、罹病機率越高，一般認為男性在50歲以上就應進行篩檢。此外，肥胖或有家族史者風險也較高，若直系男性親屬中若有一位患者，發生率比一般人要高出2倍，建議45歲就要開始篩檢。若家中有兩位以上攝護腺癌患者，風險更會增加4至8倍，建議篩檢年齡應提早到40歲左右。若篩檢結果正常，則可與醫師討論定期回診追蹤。

攝護腺特定抗原（PSA）數值異常，是否代表得了攝護腺癌？對此，張宇鳴醫師解釋，其實攝護腺細胞只要受損就會分泌PSA，除了癌症外，發炎也可能導致指數升高。因此，民眾看到PSA指數異常也不需過於緊張，但務必就醫進行詳細檢查，由專業醫師協助評估整體健康狀況。

就算指數正常也不應掉以輕心，西園醫院永越健康管理中心影像醫學部李潤川醫師表示，他就曾經遇過一位64歲的患者，本身無症狀、PSA指數僅0.93，卻在全身腫瘤篩檢的過程中，意外透過核磁共振（MRI）發現左側攝護腺有腫瘤，後續接受攝護腺全切除，目前逐漸康復中。

MRI檢查提升腫瘤偵測敏感度 有助輔助診斷早期病灶

李潤川醫師說明，MRI能夠提供清晰的軟組織影像，在臨床上常應用於協助判讀攝護腺病灶。透過多參數（mpMRI）的方法，可精準定位、分辨腫瘤與非腫瘤組織，並為腫瘤做分期，幫助臨床醫師制定後續治療方案。臨床上不易觸摸或偵測的小腫瘤，例如小於0.3公分的腫瘤都可藉由MRI觀察與偵測，若再搭配攝護腺健康指數（PHI）檢查，有助於醫師進一步評估風險，提升整體診斷的參考價值。

MRI也可與超音波導引的影像進行融合，讓切片更加精準，針對臨床上有意義的癌症病灶，其偵測率也提高了30%，並減少一半不必要的切片，在歐美已是標準的診斷模式。李醫師分享，一位78歲患者因小便不順前來就醫，PSA達13.64，經由直腸切片未發現腫瘤，兩年後PSA已高達15.5，透過MRI發現腫瘤位在過去難以切片的攝護腺右前方，後續也確診為攝護腺癌，並接受手術治療。

此外，MRI屬非侵入性、無輻射檢查方式，臨床上常被用來輔助診斷，提供患者較佳的檢查體驗。目前MRI也結合AI技術，檢查時間縮短至原來的一半，影像品質的提升也更易區分出腫瘤組織，對患者和醫師都是一大助益。

醫師分享預防策略 籲定期檢查掌握攝護腺健康

針對攝護腺癌的預防，張宇鳴醫師建議，平時可多攝取富含抗氧化物的食物（如茄紅素、十字花科蔬菜等）、含有豐富Omega-3的深海魚類，以及富含兒茶素的綠茶等，同時應盡量避免大量攝取紅肉和高脂肪食物。此外，適量補充維生素D和鋅可能也有幫助。他也建議維持健康體重，將BMI控制在24左右為佳，超過30則風險較高，並配合規律運動習慣和戒菸，以達到疾病的預防。

攝護腺癌通常進展緩慢，但不代表不用多加理會，也有患者在一年內就發生全身轉移。另外，隨著醫療技術進步，像尿失禁等後遺症已不那麼常見。張醫師提醒，民眾應釐清對疾病的錯誤觀念，應定期接受檢查掌握攝護腺健康狀況，有任何異常都要積極就醫，以免錯過最佳治療時機。

本文經授權轉載自健康醫療網／ 記者黃嫊雰、林宗憲報導 MRI檢查助力攝護腺癌診斷！及時揪出病灶 早期治療預後佳

