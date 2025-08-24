晴時多雲

評論 > 社群

名家分享~汪浩》台灣人該醒醒了！

責任不僅在於政府，更多在於教育體系的失職。中學課堂上，社會科與歷史科教師往往避重就輕，不願或不敢深入揭示共產極權的本質與血腥教訓。
2025/08/24 13:00

◎ 汪浩

在台灣，竟有多達數十所中學出現所謂「共產黨社團」，這不僅是教育的荒謬失敗，更反映出台灣社會對共產主義與共產黨的認識極其膚淺。二十世紀各國共產政權所造成的數億人非正常死亡、勞改、清洗與饑荒，早已是鐵一般的歷史。但今天許多台灣人對此幾乎毫無感覺，甚至誤以為共產黨只是「另一種政治選擇」。這種無知，本身就是最大的危機。

台灣多所高中存在共產黨組織，更共同建立「台灣校際共產聯合會」，包括建國中學、板橋高中等校，全台高達39間學校有同類型組織。（圖取自IG）台灣多所高中存在共產黨組織，更共同建立「台灣校際共產聯合會」，包括建國中學、板橋高中等校，全台高達39間學校有同類型組織。（圖取自IG）

責任不僅在於政府，更多在於教育體系的失職。中學課堂上，社會科與歷史科教師往往避重就輕，不願或不敢深入揭示共產極權的本質與血腥教訓。

結果學生只接觸到浪漫化的口號，而缺乏對「共產政權如何一步步墮落為專制、嗜血」的完整理解。許多學校校長與老師，對學生成立「共產黨社團」甚至抱著容忍或姑息的態度，等同縱容無知。

同樣失職的還有知識分子。台灣的公共知識界，長期沉溺於空泛的民主自我陶醉，廣泛信仰社會主義，卻缺乏對共產極權主義的批判與警醒。當年蘇聯東歐的異議人士，用生命揭露共產體制的黑暗；而台灣不少學者卻對此視若無睹。

今日台灣中學生對共產主義產生幻想，不是他們的錯，而是整個社會對共產本質的啟蒙教育徹底失敗。若公民社會與政府繼續裝睡，台灣將在歷史教訓最清楚的年代，重演最愚蠢的歷史錯誤。

以下這兩個共產魔鬼各自屠殺了幾千萬自己的國民。

（取自貼文）（取自貼文）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

