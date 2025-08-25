自由開講》制度落差下的本土語教師︰法條保障 現場卻孤立

◎ 黃麗芬

在法條承諾與現場現實之間，本土語教師正陷於待遇不足、保障缺席的困境，母語教育因此步履維艱。

「我一週上課超過二十節，卻在暑假被迫停保。」這是許多支援教師最無奈的心聲。

配合國家語言發展法上路，2022年9月起，全國中小學須開設本土語文必修課。（資料照）

法條保障與現場落差

《國家語言發展法》第 10 條明訂中央應協助地方「以專職方式聘用為原則」，但現實卻是教師普遍待遇不足、專業被忽視、保障缺位。

工時過長，待遇不穩

一份涵蓋小學到高中的研究調查回收 340 份問卷，顯示 21％ 教師每週授課 19–24 節，另有 17％ 超過 24 節，總計近四成工時與專任教師相當，卻仍以鐘點計酬。薪資多年未隨物價調整，亦未隨軍公教調薪。國定假日、段考或校外教學時常停課停薪，暑假更陷入「復保、停保」循環。66％ 教師曾因待遇考慮離職，不少人直言︰「制度不改，人才會走，母語教育只會淪為口號。」

福利缺口，專業受損

許多學校未提供置物櫃、辦公桌或教材補助，教師節與福利分配亦經常被排除，與外籍英語教師相比，差距更大。這不僅打擊士氣，也讓學生潛移默化地認為「外語比母語重要」。甚至有學校違反教育部規定，要求教師無償指導比賽，還以甄選簡章強制綁定。

腔調失衡，傳承受威脅

調查發現，有些學校安排客語課程時偏重單一腔調（如四縣腔），甚至混腔教學，削弱學生認同感。教師建議應分流設計教材並搭配手冊，才能落實語言多樣性。

改革呼聲漸成共識

在制度改革上，74％ 教師支持「寒暑假給薪與勞健保」，68％ 贊成「改為合聘代理教師制度」，44％ 期待進修補助。更有 94％ 願意公開或匿名表態支持改革，顯示改革需求已成共識。

教師的主要訴求包括︰設立「國家語言師」專職職位、逐步改為月薪制;假日與寒暑假給予完整保障;校內待遇不得差別對待;並確保多腔調並重，避免偏頗或混亂。

唯有落實制度改革，才能留任優良師資、提升教學品質，並確保語言傳承與教育公平。上課示意圖。（資料照）

母語教育需要制度支持

唯有落實制度改革，才能留任優良師資、提升教學品質，並確保語言傳承與教育公平。教師心聲清楚指出︰「母語教育需要的不只是熱情，而是穩定的制度支持。」唯有如此，那些努力點亮孩子語言路的老師，才不致孤身前行。

（作者為客語教學支援老師）

