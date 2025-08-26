護照是重要的官方旅行證件，任何未經授權的修改、塗改或蓋章，都可能使其失去效力。當海關人員檢查到護照上有非官方的印記時，有權拒絕持有者入境或出境。這是因為各國政府都對護照的完整性與真實性有嚴格要求，任何非官方的標記都可能被視為變造或偽造行為。

◎ 法操司想傳媒

（AI生成示意圖，取自貼文）

暑假是許多人出國旅遊的旺季，然而你是否曾想過，護照上的一個小動作，就可能讓你的旅程泡湯？

日前，有網友在社群媒體上抱怨，自己過去曾在護照上蓋了日本寺廟的紀念章，卻在出國時被地勤人員告知護照已失效，無法順利出境。這名網友將責任歸咎於地勤與外交部，引來了其他網友的批評，認為這是自己的疏失，卻責怪他人。

請繼續往下閱讀...

在護照上蓋章或塗鴉會產生什麼問題？竟然還可能涉及刑事犯罪？護照無效，慘遭遣返？

護照是重要的官方旅行證件，任何未經授權的修改、塗改或蓋章，都可能使其失去效力。當海關人員檢查到護照上有非官方的印記時，有權拒絕持有者入境或出境。這是因為各國政府都對護照的完整性與真實性有嚴格要求，任何非官方的標記都可能被視為變造或偽造行為。

如果你使用了蓋有非官方印章的護照，在邊境檢查時，可能會受到額外審查，或面臨入境受阻、甚至被直接遣返等情況。因為許多國家的移民官員對護照的完整性極為重視，任何非官方的印章都可能引發他們的懷疑，導致入境他國時遭拒，並被遣返回臺。

變造特種文書

隨意在護照上蓋章或塗鴉，可能被視為「變造行為」，且由於護照在我國算是「特種文書」，所以有可能會涉及刑法「偽造、變造特種文書罪」。

中華民國刑法第 212 條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

當然，並非所有蓋印章或塗鴉的行為都會構成犯罪，因為要成立該罪同時要符合「足以生損害於公眾或他人」的要件。而通常會被認定為犯罪的變造行為，是指那些足以破壞護照公共信用的嚴重行為，例如直接塗改個人資料或出入境日期。單純的紀念章塗鴉，不一定會構成刑事犯罪，但這並不代表你可以輕忽大意。

即使沒有構成刑事犯罪，護照被認定為無效而導致入境受阻，或因此被執法機關調查，都已經足以讓你疲於奔命，耗費大量的時間與金錢。

寧可換發，勿以身試法

護照是你在國外的身分證明，建議大家不要在護照上進行任何非官方的蓋章或塗鴉，以免影響你的旅行計畫。如果你已經不小心在護照上留下了印記，最好的方式是儘早向外交部領事事務局申請換發新護照，避免不必要的麻煩。

本文經授權轉載自【法操】可以在護照上蓋章嗎？會有甚麼法律問題？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法