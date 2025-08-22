晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》各位媽媽們看一看

2025/08/22 18:00

◎ 女英

我是一位媽媽，也是一位軍眷。家裡的先生在海軍服役，每次演訓、出港，我都得含著眼淚打包行囊，孩子總是問我：「爸爸什麼時候回來？」而我只能輕聲說：「等海上的任務完成。」

台灣高等檢察署偵辦潛艦國造洩密案，2023年以被告身分傳喚國民黨籍立委馬文君出庭。（資料照）台灣高等檢察署偵辦潛艦國造洩密案，2023年以被告身分傳喚國民黨籍立委馬文君出庭。（資料照）

所以，當我看見馬文君委員在潛艦國造案中被揭露將機密外洩，甚至阻撓工程進度的消息時，心底升起的不是政治的憤怒，而是深深的寒意。

那艘潛艦，不只是國防武器，而是我先生與他戰友們的盔甲，是每一位出海士兵背後，我們這些家庭所祈求的一層保護。馬文君身為立法院外交國防委員會的資深立委，本該是守護國防的角色，卻疑似把機密拿去換取政治籌碼，甚至與外部勢力唱雙簧。她也許辯稱這是「監督」，但作為一位時常目送丈夫出港、也擔心萬一海峽出事就回不了家的我，我只看見一件事：她讓我孩子的爸爸更危險了。

國艦國造本是台灣十年來最困難的戰略突破，耗盡多少工程師的青春與國軍的膽識，馬文君一個人，卻差點讓整個計畫前功盡棄。她沒有資格繼續坐在那個委員席上。

但身為媽媽，我更在意立委在國會裡投下的每一票，是不是對孩子的將來負責。（資料照）但身為媽媽，我更在意立委在國會裡投下的每一票，是不是對孩子的將來負責。（資料照）

再談楊瓊瓔。我理解她長期在中部經營，有些地方父老對她仍有感情。但身為媽媽，我更在意立法委員在國會裡投下的每一票，是不是對孩子的將來負責。2024年國會亂象叢生，許多充滿爭議的法案，像是擴權、調查令狀豁免、藐視國會罪，都在她的支持下倉促通過。民眾要求說明，她卻含糊其詞，仗著席次躲進黨意後面。

這不是我希望孩子長大後看到的民主樣貌。

我們不能只在選舉時投一張票就當作結束。罷免制度的存在，是因為人民有責任也有權利在民意不被回應時，用憲法所賦予的力量修正方向。馬文君與楊瓊瓔的所作所為，早已背離了人民的期待，更傷害了國防與民主的根基。

身為媽媽的我，都想跨區去投罷免同意票。不是因為仇恨，而是因為我真的想為孩子爭取一個比較安穩、值得相信的未來。

（作者為社工、軍眷）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書