自由開講》各位媽媽們看一看

◎ 女英

我是一位媽媽，也是一位軍眷。家裡的先生在海軍服役，每次演訓、出港，我都得含著眼淚打包行囊，孩子總是問我：「爸爸什麼時候回來？」而我只能輕聲說：「等海上的任務完成。」

台灣高等檢察署偵辦潛艦國造洩密案，2023年以被告身分傳喚國民黨籍立委馬文君出庭。（資料照）

所以，當我看見馬文君委員在潛艦國造案中被揭露將機密外洩，甚至阻撓工程進度的消息時，心底升起的不是政治的憤怒，而是深深的寒意。

那艘潛艦，不只是國防武器，而是我先生與他戰友們的盔甲，是每一位出海士兵背後，我們這些家庭所祈求的一層保護。馬文君身為立法院外交國防委員會的資深立委，本該是守護國防的角色，卻疑似把機密拿去換取政治籌碼，甚至與外部勢力唱雙簧。她也許辯稱這是「監督」，但作為一位時常目送丈夫出港、也擔心萬一海峽出事就回不了家的我，我只看見一件事：她讓我孩子的爸爸更危險了。

國艦國造本是台灣十年來最困難的戰略突破，耗盡多少工程師的青春與國軍的膽識，馬文君一個人，卻差點讓整個計畫前功盡棄。她沒有資格繼續坐在那個委員席上。

但身為媽媽，我更在意立委在國會裡投下的每一票，是不是對孩子的將來負責。（資料照）

再談楊瓊瓔。我理解她長期在中部經營，有些地方父老對她仍有感情。但身為媽媽，我更在意立法委員在國會裡投下的每一票，是不是對孩子的將來負責。2024年國會亂象叢生，許多充滿爭議的法案，像是擴權、調查令狀豁免、藐視國會罪，都在她的支持下倉促通過。民眾要求說明，她卻含糊其詞，仗著席次躲進黨意後面。

這不是我希望孩子長大後看到的民主樣貌。

我們不能只在選舉時投一張票就當作結束。罷免制度的存在，是因為人民有責任也有權利在民意不被回應時，用憲法所賦予的力量修正方向。馬文君與楊瓊瓔的所作所為，早已背離了人民的期待，更傷害了國防與民主的根基。

身為媽媽的我，都想跨區去投罷免同意票。不是因為仇恨，而是因為我真的想為孩子爭取一個比較安穩、值得相信的未來。

（作者為社工、軍眷）

