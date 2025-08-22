自由開講》寫在823核三延役公投前一天

◎周軒

過往大學理工的訓練告訴我，看一件事情，首重邏輯。

台灣有一個政黨叫做台灣民眾黨，這個政黨的創始人柯文哲，一開始從政的主張，就是「理性、科學、務實」，之後這個政黨也拿這三個詞當作宣傳主軸，而現在，這個政黨的新任黨主席黃國昌，在立法院提出了核三延役這一個全國性公投案，要花全民11億來辦一場民意調查，調查是不是全國人民都支持已經除役狀態的第三核能發電廠，未來有機會繼續運轉。

請繼續往下閱讀...

核三延役公投第5場意見發表會，反方代表莊瑞雄帶了一個象徵廢核料的黃色桶子到場。（資料照）

我可以說，這項公投簡直不理性、不科學，更是不務實，毫無邏輯可言。

首先，根據台電董事長所說，核三廠從來沒有做過延役評估，如果要延役，從現在開始要做，台電內部保守估計，需要兩年的時間。而這只是評估報告，就算真的被核能安全主觀機關認可，光是採購運轉零件還有補強設備，到底真的可以讓核三廠重新運轉，需要多少時間，沒有人知道。

台灣的用電成長跟經濟成長，等的了這麼久嗎？更別提這又是一筆費用。

核一廠室外乾式貯存場，卡關12年，新北市政府才把水土保持完工證明發給台電。（資料照）

再來，核電廠看似沒有排放，沒有污染，但是用過的核燃料棒，到底要如何處理，這一點，始終沒有人有確定的答案，不要說台灣，連美國與歐洲先進國家，他們對於高放射性的用過核燃料棒該如何處理，依舊沒有定數，如果無法處理，就只能暫存在核電廠內，然而，多年以前，國民黨執政的新北市政府，三番兩次的消極拖延，102年完工的室外乾貯場，直到114年的現在，才把水土保持完工證明發給台電，換句話說，光是一個核一廠燃料棒的暫存，就可以拖12年之久，這不就代表沒有一個人想要這些高放射性廢料待在自己的家附近？此外，核三就算經過安全評估，可以延役，到底還可以用多久，沒有人知道，因為核廢料至今找不到地方放，只能放在廠內，如果繼續運轉，將產生更多核廢料，未來處理成本更高。

核三廠2號機5月17日展開降載解聯停機作業，晚間排出白色水蒸汽，輔助鍋爐進行汽機汽封用，屬正常現象。（中央社資料照）

最後，今年的5月17日，核三廠2號機組正式停機除役，直到現在，台灣已經正式進入「非核家園」三個月了，你我的生活依舊，台電供電也相當正常，完全不存在所謂「供電穩定一定要用核能」的說法，而如果花同樣的時間與金錢，與其去延役一個用了30年的核電廠，為什麼不去研究新的能源供應方式，甚至是新的核能發電模式？

綜上，台灣民眾黨提出的這一次核三延役公投，可說是完全打臉柯文哲前主席的「科學、理性、務實」三個主張，還強逼全台灣人民決定核三所在地，屏東人的未來，簡直是在台灣內部製造對立。

因此，823這一天，我會去對這項公投投下反對票。

台灣不該被過去所綁架，台灣應該向前走了。

（作者為政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法