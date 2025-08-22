晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》寫在823核三延役公投前一天

2025/08/22 19:00

◎周軒

過往大學理工的訓練告訴我，看一件事情，首重邏輯。

台灣有一個政黨叫做台灣民眾黨，這個政黨的創始人柯文哲，一開始從政的主張，就是「理性、科學、務實」，之後這個政黨也拿這三個詞當作宣傳主軸，而現在，這個政黨的新任黨主席黃國昌，在立法院提出了核三延役這一個全國性公投案，要花全民11億來辦一場民意調查，調查是不是全國人民都支持已經除役狀態的第三核能發電廠，未來有機會繼續運轉。

核三延役公投第5場意見發表會，反方代表莊瑞雄帶了一個象徵廢核料的黃色桶子到場。（資料照）核三延役公投第5場意見發表會，反方代表莊瑞雄帶了一個象徵廢核料的黃色桶子到場。（資料照）

我可以說，這項公投簡直不理性、不科學，更是不務實，毫無邏輯可言。

首先，根據台電董事長所說，核三廠從來沒有做過延役評估，如果要延役，從現在開始要做，台電內部保守估計，需要兩年的時間。而這只是評估報告，就算真的被核能安全主觀機關認可，光是採購運轉零件還有補強設備，到底真的可以讓核三廠重新運轉，需要多少時間，沒有人知道。

台灣的用電成長跟經濟成長，等的了這麼久嗎？更別提這又是一筆費用。

核一廠室外乾式貯存場，卡關12年，新北市政府才把水土保持完工證明發給台電。（資料照）核一廠室外乾式貯存場，卡關12年，新北市政府才把水土保持完工證明發給台電。（資料照）

再來，核電廠看似沒有排放，沒有污染，但是用過的核燃料棒，到底要如何處理，這一點，始終沒有人有確定的答案，不要說台灣，連美國與歐洲先進國家，他們對於高放射性的用過核燃料棒該如何處理，依舊沒有定數，如果無法處理，就只能暫存在核電廠內，然而，多年以前，國民黨執政的新北市政府，三番兩次的消極拖延，102年完工的室外乾貯場，直到114年的現在，才把水土保持完工證明發給台電，換句話說，光是一個核一廠燃料棒的暫存，就可以拖12年之久，這不就代表沒有一個人想要這些高放射性廢料待在自己的家附近？此外，核三就算經過安全評估，可以延役，到底還可以用多久，沒有人知道，因為核廢料至今找不到地方放，只能放在廠內，如果繼續運轉，將產生更多核廢料，未來處理成本更高。

核三廠2號機5月17日展開降載解聯停機作業，晚間排出白色水蒸汽，輔助鍋爐進行汽機汽封用，屬正常現象。（中央社資料照）核三廠2號機5月17日展開降載解聯停機作業，晚間排出白色水蒸汽，輔助鍋爐進行汽機汽封用，屬正常現象。（中央社資料照）

最後，今年的5月17日，核三廠2號機組正式停機除役，直到現在，台灣已經正式進入「非核家園」三個月了，你我的生活依舊，台電供電也相當正常，完全不存在所謂「供電穩定一定要用核能」的說法，而如果花同樣的時間與金錢，與其去延役一個用了30年的核電廠，為什麼不去研究新的能源供應方式，甚至是新的核能發電模式？

綜上，台灣民眾黨提出的這一次核三延役公投，可說是完全打臉柯文哲前主席的「科學、理性、務實」三個主張，還強逼全台灣人民決定核三所在地，屏東人的未來，簡直是在台灣內部製造對立。

因此，823這一天，我會去對這項公投投下反對票。
台灣不該被過去所綁架，台灣應該向前走了。

（作者為政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書