自由開講》中國國民黨與中國共產黨 抗戰論述都死當

◎ 林泰和

中國共產黨政權，即將在2025年9月3日，舉行大型閱兵儀式，紀念所謂的1945年「抗戰與反法西斯戰爭勝利」，中國國家主席習近平將在天安門廣場檢閱部隊，並發表演說；無獨有偶，1949年因內戰潰敗，流亡到台灣的中國國民黨（當時中華民國的正式領導人是李宗仁總統，蔣介石以下野的中國國民黨總裁身份逃亡台灣，非國家元首），也宣稱在二戰中，帶領台灣人民走出殖民時代，正是中華民國，兩個本是同根生（蘇聯共產黨扶持）的中國政黨，竟隔海呼應，同一鼻孔出氣，掠奪對日抗戰勝利的功績，對其相關論述，顛倒是非黑白，其實兩個中國政黨的抗日成績與論述，都是死當，無法重考。

中共紀念1945年「抗戰與反法西斯戰爭勝利」，即將在今年9月3日，舉行大型閱兵儀式。（路透檔案照）

先說中國共產黨，他所代表「中國」法主體的政府，直到1949年10月1日才正式在北京成立，所謂1941到1945八年在中國的對日戰爭期間，中華人民共和國政府，都還沒成立，暨沒有正式對日本宣戰，也沒有與其正式交戰，又如何代表中國紀念「所謂抗戰勝利」；正因如此，中華人民共和國政府，沒有資格參加1951年9月在舊金山舉行的和平會議。

此外，在中共官方出版物中，詳細記載了毛澤東，至少七次公開感謝日本侵華的言論。原因很簡單，對於中國共產黨而言，抗日戰爭中，其最大的利益，是讓重慶政府與日本軍隊，陷入長期的對抗與纏鬥，如此才能壯大共產黨的力量，所謂的「一分抗日，二分應付，七分壯大」，道盡其精髓。再其次，根據2015年11月，日本筑波大學名譽教授遠藤譽的研究《毛澤東 與日軍共謀的男人》，作者論證中國國民黨軍隊抗日時，前中共領導人毛澤東，率領的中共與日本駐上海的特務機關-岩井公館合作，打擊國民黨的史實。據此，中共是與日本皇軍合作，何來「抗戰」。

說到中國國民黨與中華民國的關係，姑且不論1911年，「共進會」與「文學社」二個革命團體，才是武昌起義中的主導力量，不是孫文的同盟會；再者，也不論1912年在北京建立，由袁世凱領導的中華民國，以五色旗為國旗，卿雲歌為國歌的民國，代表中國正式在一戰對同盟國宣戰，才是真正國際列強承認的中華民國。甚至連10月10日這個紀念武昌起義，推翻滿清的紀念日，都是袁世凱訂的。

只可惜，這個真正正統的民國，實質上，在1927年被蘇聯支持的黃埔軍校黨軍消滅，壽終正寢了，五色旗易幟，變成充滿黨徽符號的車輪旗，黨歌成為「國歌」，傳唱至今，更重要的是民國成為黨國。難怪當1927黃埔黨軍，進逼北京之際，國學大師與「中華民國」一詞的發名者王國維怒斥，拔五色旗，立青天白日旗，即是背叛中華民國，又謂今拔五色旗，宣言以黨治國者，皆背叛民國之賊也。

而說到抗戰勝利，真正實際最終打敗日本的是，向日本投擲二顆原子彈的美國，不是中華民國。依照黃澎孝先生的說法，80年前的1945年8月15日，中國軍隊軍與日軍的最終停戰線，就是在貴州的獨山。獨山距離貴州省會貴陽60公里。貴陽距離國民政府首都南京，以目前中國陸路交通距離是1585公里。因此，到抗戰結束為止，中國軍隊都未能「光復」首都南京，更遑論「光復台灣」。再者，台灣是由清帝國在1895年，是以《馬關條約》這個正式的國際條約，割讓日本，1912中華民國成立，台灣從來就不是中華民國領土，何出「光復國土」此等不符邏輯與常識的謬論。

最後，所謂1945年10月25日「台灣光復節」，中華民國接受日本受降，在國際法的意義上，就是依照1907年《海牙陸戰公約》，台灣受到當時與日本交戰的敵國，中華民國的實質軍事佔領，而非依照戰後和平條約《舊金山和約》的正式主權與領土轉移。更何況，依據中華民國政府與日本在1952年台北簽訂的《中日和約》條文第一條規定「中華民國與日本國間之戰爭狀態，自本約發生效力之日起，即告終止。」，而該條約是在1952年8月5日，兩國互換批准書後生效，也就是中華民國與日本的交戰狀態，在國際法意義上，是在1952年8月5日才終止，在此之前，台灣仍是日本的國土，兩國仍在交戰狀態，既然如此，又何來1945年「光復台灣」之說。

1952年 《中日臺北和約》簽訂，正式結束了雙方的戰爭狀態，宣告日本放棄臺澎權利的《舊金山和約》，也在這一天生效。（資料照，台灣回憶探險團提供）

最後1945年與其說是「台灣光復」，更確切地說，是台灣命運浩劫的開始。隨著所謂1945「光復」，直到1948年5月10生效實行的《臨時條款》，1947年12月25日的「行憲」不到1年，《中華民國憲法》就被丟入垃圾桶，台灣經歷長達38年的「戡亂」與戒嚴體制，直到李登輝故總統在1996年以後，開創台灣的民主紀元。

綜合以上論述，兩個中國政黨，在1941-1945年抗日戰爭，取得最終勝利成果的戰爭績效上，可謂乏善可陳；至於所謂「光復台灣」的相關論述，更是一派胡言，荒唐至極，如此謬論，付之一哂即可。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究所教授）

