評論 > 投書

自由開講》無人機反制三部曲 模擬作戰看台灣防衛網

2025/08/28 11:30

◎張厚光

凌晨四點，基隆外海還在沉睡。浪聲拍打碼頭，燈塔的光忽明忽暗。就在這靜謐之間，天空出現了幾個小黑點。漁民一開始以為是海鳥，直到其中一架閃爍著紅光，迅速俯衝，這才驚覺——那是無人機。

在指揮中心，大螢幕亮起。這場模擬作戰被設定為「敵軍蜂群無人機突襲基隆港」。指揮官清楚，這不是好萊塢電影，而是台灣某一天可能面對的真實場景。

第一幕：看得見，認得清

無人機體積小、飛得低，傳統雷達常常抓不到。圖為FPV無人機。（資料照）無人機體積小、飛得低，傳統雷達常常抓不到。圖為FPV無人機。（資料照）

「敵機在哪裡？」這是每場防衛戰的開端。

無人機體積小、飛得低，傳統雷達常常抓不到。這一次，防衛網啟動了多重感測：低空雷達、光電攝影機、聲學感測器，甚至港邊居民用手機拍下的影片，都即時上傳到後端指揮系統。人工智慧演算法立刻比對，螢幕上清楚標記出十幾架快速逼近的敵機。
這就是反制的第一步——「看得見，認得清」。

沒有偵測，就沒有防禦。若無法辨識敵我，就可能誤擊自家飛機。
在這一幕裡，科技與群眾力量結合，讓天空的黑點不再是謎。敵軍無人機剛踏入我方空域，就已經暴露行蹤。

第二幕：讓它變聾、變瞎、變傻

偵測只是開端，接下來要阻止它完成任務。

電子干擾車在港邊展開，定向天線對準空中。瞬間，數架無人機的畫面一片雪花，像是電視失去訊號。另一套假訊號系統啟動，把錯誤的GPS座標灌輸給敵機，它們開始繞圈、下降，甚至自己迫降在遠離目標的空地。

這就是「軟殺傷」——讓敵機失去眼睛、耳朵與大腦。

沒有火光，卻能瓦解對方的作戰企圖。

指揮官心裡清楚，不是每一架都能被干擾成功。軍規等級的無人機有抗干擾能力，有些甚至能自動切換頻率。於是，他下令準備第三層反制。

第三幕：把它打下來

天邊傳來低鳴，有幾架無人機突破干擾，繼續朝港口衝來。

防空班立刻舉起反無人機電磁槍，瞄準後扣下扳機，一道無形電磁波瞬間切斷控制鏈，無人機墜落海面。另一邊，高能雷射鎖定目標，一道光束穿透螺旋槳，飛行器立刻冒煙墜落。

更大型的無人機群則交給短程防空飛彈攔截。火光在天空劃過，爆炸聲伴隨碎片墜落海中。

這一幕是真正的「硬殺傷」——當看得見、控得住已不足以阻止敵機時，就必須把它徹底摧毀。

三層反制，完成了一張立體防護網。

戰場的啟示

這場模擬演習結束時，港口依舊平靜。但指揮官明白，若有一天真實戰爭來臨，敵人的無人機可能不只十幾架，而是成千上萬，帶著炸藥、毒氣、甚至是電子干擾模組而來。

自由開講》無人機反制三部曲 模擬作戰看台灣防衛網基隆港舉辦敵軍蜂群無人機突襲的模擬作戰。（資料照）

烏克蘭戰爭已經證明，無人機正在改變戰爭規則。戰場上，士兵用小型商用無人機投擲手榴彈，或偵查敵方陣地；更大型的自殺無人機則能精準擊毀坦克與雷達。誰能守住天空，誰就能多一分生存機會。

台灣面對的環境比烏克蘭更複雜：周邊海域狹窄、城市密集、基礎設施集中，一旦無人機群襲來，損害可能倍數放大。

全民的角色

有人會問：這不就是軍隊的事嗎？其實不然。

在探測層，民眾的手機與監視器鏡頭，都是最好的「眼睛」。

在干擾層，科技公司與電信業者能提供演算法與網路支援。

在攔截層，地方警政與消防單位也必須掌握反無人機裝備，保護市區安全。

無人機反制，不只是軍事任務，而是全民防衛的一環。就像防空演習一樣，必須平時就演練，戰時才不會手忙腳亂。

台灣的下一步

台灣需要建立一個完整的「三層反制網絡」：
1.探測與識別：低空雷達、光電感測、聲學偵測與群眾回報並行。

2.干擾與欺騙：定向干擾、假訊號誘導、廣域屏蔽靈活搭配。

3.攔截與摧毀：電磁槍、雷射、攔截無人機與短程防空火力組合。

更重要的是，要跨越軍民界線，整合政府、產業與社會資源。否則，一旦敵軍蜂群無人機來襲，單靠軍隊恐怕難以全盤守住。

結語

想像那天，當敵軍無人機群再次逼近，台灣的防衛網已經準備好：

我們能第一時間「看得見，認得清」；

能在空中讓敵機「變聾、變瞎、變傻」；

必要時，更能果斷「把它打下來」。

這不是軍事浪漫，而是國家存亡的必修課。

台灣不能等戰爭來臨才後悔，必須現在就開始，打造屬於我們的無人機反制三部曲。

（作者為關心台灣航太未來的漢翔員工）

