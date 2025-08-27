自由開講》台灣人不識中共 才對藍白立委惡行無感

◎ 陳啟濃



大罷免失敗，主因出自於人民對藍白兩黨在立院的表現，部分台灣人無法體認到他們是在為中共的接收台灣做準備，也就是說人民對共產黨不夠認識，才導致對藍白在立法院的表現，造成台灣民主的危害，毫無危機感。

雖然中共對台灣社會發動全面的資訊戰，透過媒體大量的放送對台灣政府不利的資訊，加上台灣的「三中」中天、中視與中時，不時的配合中共大外宣，把中國新聞當國內新聞，時時的報喜不報憂的播報。

中天電視台把中國新聞當國內新聞，時時的報喜不報憂。（資料照）

然而對台灣政府卻採相反方式報導，對總統的言論，可以放大曲解，塑造成晉惠帝的「不知民間疾苦」的形象。對政府的施政，又是百般苛刻批評，刻意惡意檢視。

本土的媒體包括電視台與報紙，對於中共的邪惡暴力本質，又欠缺深入的報導，以至於人民無法區分中共、中國與中國人。甚至有一部分人還是存在，民進黨只是把反對中國併吞台灣，當作自己執政的萬靈丹、護身符，用來掩蓋執政的種種無能與缺失。

歸根究底台灣面對中共氾濫的大外宣，有計畫性全面性的對台灣訊息的佔領，搭配親共「三中」媒體的洗腦，台灣人麻痺到無法認知到中共對台灣深入滲透，甚至規劃裡應外合全面接收的恐怖威脅。因為還有許多人對中共不夠認識，對中共的殘酷的手段無法理解。

台灣最反共的組織就是新唐人電視台、大紀元時報，以及法輪功。他們常常有對中共有全面性深入性的連篇報導，他們有很多人都是從中國逃離出來，到自由民主國家生活，他們珍惜中華文化的優質，卻十分唾棄中共極權專制的統治。

大紀元時報常揭露中共政權極力隱瞞的新聞真相，一向是中國官方封殺對象。（資料照）



台灣的媒體不要再只是討論兩黨的對立，應該要集中火力加強台灣人對中共邪惡本質的認識。具備這樣的知共素養，才能夠真正感受到藍白兩黨在立法院的所作所為，對台灣的民主造成的嚴重傷害。

（作者為政治評論員）

