投書

自由開講》台灣人不識中共 才對藍白立委惡行無感

2025/08/27 09:30

◎ 陳啟濃

大罷免失敗，主因出自於人民對藍白兩黨在立院的表現，部分台灣人無法體認到他們是在為中共的接收台灣做準備，也就是說人民對共產黨不夠認識，才導致對藍白在立法院的表現，造成台灣民主的危害，毫無危機感。

雖然中共對台灣社會發動全面的資訊戰，透過媒體大量的放送對台灣政府不利的資訊，加上台灣的「三中」中天、中視與中時，不時的配合中共大外宣，把中國新聞當國內新聞，時時的報喜不報憂的播報。

中天電視台把中國新聞當國內新聞，時時的報喜不報憂。（資料照）中天電視台把中國新聞當國內新聞，時時的報喜不報憂。（資料照）

然而對台灣政府卻採相反方式報導，對總統的言論，可以放大曲解，塑造成晉惠帝的「不知民間疾苦」的形象。對政府的施政，又是百般苛刻批評，刻意惡意檢視。

本土的媒體包括電視台與報紙，對於中共的邪惡暴力本質，又欠缺深入的報導，以至於人民無法區分中共、中國與中國人。甚至有一部分人還是存在，民進黨只是把反對中國併吞台灣，當作自己執政的萬靈丹、護身符，用來掩蓋執政的種種無能與缺失。

歸根究底台灣面對中共氾濫的大外宣，有計畫性全面性的對台灣訊息的佔領，搭配親共「三中」媒體的洗腦，台灣人麻痺到無法認知到中共對台灣深入滲透，甚至規劃裡應外合全面接收的恐怖威脅。因為還有許多人對中共不夠認識，對中共的殘酷的手段無法理解。

台灣最反共的組織就是新唐人電視台、大紀元時報，以及法輪功。他們常常有對中共有全面性深入性的連篇報導，他們有很多人都是從中國逃離出來，到自由民主國家生活，他們珍惜中華文化的優質，卻十分唾棄中共極權專制的統治。

自由開講》台灣人不識中共 才對藍白立委惡行無感大紀元時報常揭露中共政權極力隱瞞的新聞真相，一向是中國官方封殺對象。（資料照）

台灣的媒體不要再只是討論兩黨的對立，應該要集中火力加強台灣人對中共邪惡本質的認識。具備這樣的知共素養，才能夠真正感受到藍白兩黨在立法院的所作所為，對台灣的民主造成的嚴重傷害。

（作者為政治評論員）

