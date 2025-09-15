黑熊學院》台灣的無人機發展將更有彈性

隨著無人機在現代戰爭的角色越來越關鍵，台灣也正在努力跟上。兩個重點： 第一，陸軍司令部將把「無人機」轉列為「耗材或彈藥」。 第二，國防部在未來兩年預計採購將近5萬架無人機，強化不對稱戰力。

◎黑熊學院



隨著無人機在現代戰爭的角色越來越關鍵，台灣也正在努力跟上。兩個重點：



加強國防改革 無人機發展更有彈性。（取自貼文）

第一，陸軍司令部將把「無人機」轉列為「耗材或彈藥」。



第二，國防部在未來兩年預計採購將近5萬架無人機，強化不對稱戰力。



→ 跟過去有什麼差？



過去無人機被定調為「裝備」且數量又稀少，例如大家熟悉的「高裝檢」，面對這樣的壓力，在使用或熟悉度一定綁手綁腳，白話就是「我賠不起，我不敢用」。



烏俄戰爭可看出，中小型的無人機消耗量驚人。圖為烏軍使用的第一人稱視角（FPV）無人機。（路透檔案照）

從烏俄戰爭可看出，中小型的無人機消耗量驚人。美軍就已經將最小型一類、二類無人機歸納為消耗品。



但彈藥本來就是要使用，必須要以儲備量作為戰力的積累，因此將無人機變更為耗材就很關鍵。



這樣的調整跟轉變，就能讓部隊軍官更大膽地使用無人機。尤其在採購流程上更為快速又具備彈性，未來才能因應瞬息萬變的戰場。



→ 無人機就是消耗型武器



從近來戰爭可看出，無人機已作為主要作戰樣態與工具，徹底改變現代戰爭的進行方式。



根據統計，2024年烏克蘭的無人機消耗量「每天」就突破3,000架。也因此烏克蘭才會將目標定為「年產超過450萬架」。



無人機不僅有「偵查與警戒」用途，更多的是突擊行動。



這意味著，無人機擔負起戰爭中大量消耗彈藥的功能——特別是在「滯空攻擊彈藥」及「自殺無人機」的作戰模式盛行的今天，無人機更像是「消耗型武器」。



陸軍規劃調整無人機歸類，將列為耗材或彈藥，將有利於快速籌補。圖為FPV無人機。（資料照）

因此，國軍這樣的改變非常關鍵也即時。



→ 軍方與民間有更多合作機會



既然無人機具有「耗材或彈藥」屬性，需求量將大幅提升，無人機又有迭代更新快速的特徵，因此大量的生產購置就十分必要。

台灣民間的製造業經驗豐富，這是我們的優勢之一。



往後，軍方將更能結合民間大量且快速更新的動能，讓我們能快速提升因應中國在未來的威脅。

請繼續往下閱讀...

本文經授權轉載自黑熊學院臉書





熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法