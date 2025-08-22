晴時多雲

矢板明夫觀點》姻緣除外 平野雨龍抽得「上上籤」

她說「這次來台灣，主要是想和台灣的年輕人交流，分享如何對抗來自中國的侵略與滲透」。
矢板明夫

矢板明夫

2025/08/22 15:00

◎矢板明夫

日本著名社會運動人士，同時是對抗中國滲透的政治新星平野雨龍，今天（0820）抵達台灣，後天8月22日下午將出席印太戰略智庫舉辦的研討會。一下飛機，她就前往龍山寺參拜，祈願日台兩國的國運昌隆，同時還體驗了拜月老擲筊求籤。

平野雨龍訪台先前往龍山寺參拜，祈願日台兩國的國運昌隆。（取自貼文）平野雨龍訪台先前往龍山寺參拜，祈願日台兩國的國運昌隆。（取自貼文）

身著青色和服的平野雨龍，在龍山寺接受了民視的專訪。她說「這次來台灣，主要是想和台灣的年輕人交流，分享如何對抗來自中國的侵略與滲透」。

平野以前曾經支持過香港的反送中運動，也支持台灣的自由和民主。這是她第二次來台灣，也是第二次來龍山寺。她聽說這裡的月老很靈驗，就想試一試運氣。一連擲了三次筊，都不是聖筊。平野雨龍說：「也許神明是在告訴我，現在還太早，你還需要再成長。我會繼續努力，下次再來。」

她抽中了一張「上上籤」，除了姻緣以外，其他運似乎還是很不錯的。（取自貼文）她抽中了一張「上上籤」，除了姻緣以外，其他運似乎還是很不錯的。（取自貼文）

臨走前，她在抽籤處抽中了一張「上上籤」，除了姻緣以外，其他運似乎還是很不錯的。

今年31歲的平野雨龍，曾是和服模特兒、社運人士，被稱為「日本反送中第一人」。她在剛落幕的日本參議員選舉受到關注，打出抗中牌，勇闖政壇，還在中國大使館發表反中宣言，被封為女戰神。儘管沒當選，但以無黨籍，首次參選就在東京拿下23萬多票，未來動向備受矚目。

平野雨龍將出席22日登場的印太戰略智庫研討會。（取自貼文）平野雨龍將出席22日登場的印太戰略智庫研討會。（取自貼文）

挾著高人氣，她來到台灣為台灣打氣、宣揚理念，將出席22日登場的印太戰略智庫研討會。

當被問到「來到台灣最期待的事是什麼？」時，平野雨龍說：「逛夜市！」

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）
本文經授權轉載自矢板明夫臉書

