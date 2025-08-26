晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》短影音世代的脆弱，民主的挑戰

2025/08/26 09:30

◎ 謝旭明

近日，一名準男大生因爬上電塔拍攝短影音而不幸觸電身亡，引發社會震驚。這不只是一則令人錯愕的社會新聞，從更深層角度思考，它折射出一個時代性的問題：在短影音與演算法主導的資訊環境裡，人類的判斷力正被快速侵蝕。

一名準男大生因爬上電塔拍攝短影音而不幸觸電身亡，引發社會震驚。示意圖。（資料照）一名準男大生因爬上電塔拍攝短影音而不幸觸電身亡，引發社會震驚。示意圖。（資料照）

短影音平台透過演算法不斷推送最吸引眼球的內容，使用者追逐點閱率與社群認同，往往忽視風險與後果。這種對「被看見」的渴望，讓人做出本不理性的行為，甚至危及生命。這樣的脆弱性，不僅存在於年輕人追求流量的選擇上，同樣也被詐騙集團、假訊息操作者，以及對臺進行認知作戰的勢力所利用。最具危險性的是，受影響的人往往不覺得自己錯了，甚至更確信自己掌握「真相」，這種「反向確信」讓錯誤觀念更難被糾正。

這樣的現象，對民主社會構成嚴峻挑戰。民主的價值在於人民能自由選擇，但這個選擇必須建立在「知情」基礎上。如果選民是在錯誤訊息、片面敘事甚至外部操弄下做出判斷，投票結果仍是民主形式，卻未必是真實反映人民意志。歷史已多次告訴我們，民主制度下也可能選出破壞民主的領導人。換言之，若公民缺乏基本的資訊判斷力，民主的實質意義就會被掏空。

TikTok等短影音平台演算法主導內容推送，正引發全球對其成癮性與資訊品質的關注。（路透檔案照）TikTok等短影音平台演算法主導內容推送，正引發全球對其成癮性與資訊品質的關注。（路透檔案照）

因此，我們需要正視資訊時代下的民主防線，至少有三個方向：

第一，教育上應全面推廣媒體識讀。 學校課程必須讓學生具備辨識與查證的能力，養成「看到再查證」、「轉傳前先停一下」的反射動作。

第二，社會層面要打造可信的資訊環境。 政府、媒體與民間查核組織應加快澄清速度，社群平台也應承擔責任，避免惡意內容被演算法推升。

第三，制度層面須將資訊素養視為國安戰略。 假訊息與認知作戰已不只是教育議題，而是攸關國家安全的挑戰，唯有跨部會、跨國合作，才能強化民主社會的整體韌性。

民主的真實意義，不在於簡單的「投票」，而在於「多數人能做出理性判斷後的選擇」。在假訊息與操弄氾濫的時代，唯有強化公民的資訊判斷力，避免人性的脆弱被利用，民主才能不只存於形式，而是真正反映人民的理性意志，維護我們所珍視的自由與安全。

（作者為教師）

