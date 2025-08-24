自由開講》樂生可成台灣之光 《大風之島》導演許雅婷正在發力

◎ 張天泰

台灣導演許雅婷的作品《大風之島》，已獲得台北電影節多個獎項，許導演用二十年拍下樂生療養院院民面對迫遷的掙扎，劇組已宣布將展開集資上映計畫，期望募得新台幣600萬元，於年底上映。

自救會會長李添培在遊行場上擁抱樂青。（《大風之島》團隊提供）

許導演的想法和行動，非常具有教育價值性。

我記得樂生院民面對結構性扭曲壓迫，無論怪手或剷平機，只要想毀掉他們的家園，他們都一定誓死抵抗。這樣的反抗過程，是人權人性價值和資本主義價格在拔河。如果樂生事件發生在極權中國，可能瞬間被極權阿共踏平，台灣是民主自由國家，有空間可以抗爭和協商，這是身在台灣的我們需珍惜之處。

助力台灣在地人權與文化保存議題推向國際，是許導演運用細膩刻畫療養院裡的長輩們，如何帶著尊嚴抗爭，許導演特別點到樂生運動讓他堅信，人的信念是透過行動而非言語來表達的。

言語就是行動，行動就是言語，許導演運用電影藝術語言，讓台灣樂生故事世世代代流傳。

在協助樂生運動的過程中，也看到文化資產保存、古蹟價值等社會政策議題，有台灣知識分子運用一些知識方法，去介入改變政治和政策決定，去行動阻止侵犯樂生院民居住人權的惡事發生，時勢造英雄，有許多有能為之士從參與此運動而被看見，我記得有一個能用攝影鏡頭說話，非常有個人特色的鐘聖雄大新聞記者，希望鐘持續為台灣各議題發光！

《大風之島》在台北電影節獲獎後，許雅婷（手持麥克風）回到樂生與院民分享這份喜悅。（《大風之島》團隊提供）

我一直認為樂生決策需考量院民對家的情感記憶，而許雅婷導演從1994年開始拍攝院民，許導演表示，「當外界普遍認為樂生運動已經落幕時，我在這裡看到的卻是，它從未真正結束。」

故事從未真正結束，電影正在串聯樂生議題的過去、現在、未來。

而「過去」+「現在」+「未來」才是真正屬於人類的主體性圖像，已證明人類「愛」的堅毅意志行動力，如同許導演一再提示的人的信念，2025年導演許雅婷的作品《大風之島》正穿越時空，為我們保存台灣樂生人權文化圖像，讓台灣樂生在國際發光，也需要你我一起關心幫忙！

（作者為教育博士、政治工作者）

