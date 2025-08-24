晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》樂生可成台灣之光 《大風之島》導演許雅婷正在發力

2025/08/24 10:30

◎ 張天泰

台灣導演許雅婷的作品《大風之島》，已獲得台北電影節多個獎項，許導演用二十年拍下樂生療養院院民面對迫遷的掙扎，劇組已宣布將展開集資上映計畫，期望募得新台幣600萬元，於年底上映。

自救會會長李添培在遊行場上擁抱樂青。（《大風之島》團隊提供）自救會會長李添培在遊行場上擁抱樂青。（《大風之島》團隊提供）

許導演的想法和行動，非常具有教育價值性。

我記得樂生院民面對結構性扭曲壓迫，無論怪手或剷平機，只要想毀掉他們的家園，他們都一定誓死抵抗。這樣的反抗過程，是人權人性價值和資本主義價格在拔河。如果樂生事件發生在極權中國，可能瞬間被極權阿共踏平，台灣是民主自由國家，有空間可以抗爭和協商，這是身在台灣的我們需珍惜之處。

助力台灣在地人權與文化保存議題推向國際，是許導演運用細膩刻畫療養院裡的長輩們，如何帶著尊嚴抗爭，許導演特別點到樂生運動讓他堅信，人的信念是透過行動而非言語來表達的。

言語就是行動，行動就是言語，許導演運用電影藝術語言，讓台灣樂生故事世世代代流傳。

在協助樂生運動的過程中，也看到文化資產保存、古蹟價值等社會政策議題，有台灣知識分子運用一些知識方法，去介入改變政治和政策決定，去行動阻止侵犯樂生院民居住人權的惡事發生，時勢造英雄，有許多有能為之士從參與此運動而被看見，我記得有一個能用攝影鏡頭說話，非常有個人特色的鐘聖雄大新聞記者，希望鐘持續為台灣各議題發光！

《大風之島》在台北電影節獲獎後，許雅婷（手持麥克風）回到樂生與院民分享這份喜悅。（《大風之島》團隊提供）《大風之島》在台北電影節獲獎後，許雅婷（手持麥克風）回到樂生與院民分享這份喜悅。（《大風之島》團隊提供）

我一直認為樂生決策需考量院民對家的情感記憶，而許雅婷導演從1994年開始拍攝院民，許導演表示，「當外界普遍認為樂生運動已經落幕時，我在這裡看到的卻是，它從未真正結束。」

故事從未真正結束，電影正在串聯樂生議題的過去、現在、未來。

而「過去」+「現在」+「未來」才是真正屬於人類的主體性圖像，已證明人類「愛」的堅毅意志行動力，如同許導演一再提示的人的信念，2025年導演許雅婷的作品《大風之島》正穿越時空，為我們保存台灣樂生人權文化圖像，讓台灣樂生在國際發光，也需要你我一起關心幫忙！

（作者為教育博士、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書