李忠憲的思考》完美不是無可添加，而是無可刪減──823罷免的意義

823 罷免不只是一次投票，也不是垃圾時間，更不是無足輕重，它像是一場檢驗我們是否願意繼續「選擇在乎」的行動。
李忠憲的思考

2025/08/22 21:00

◎李忠憲

823罷免的投票已經接近，許多人還是不放棄在街頭上繼續努力，台灣的社會目前充滿了負面的能量跟聲音，立法院的局勢讓台灣混亂和沉淪，中國併吞台灣的進程已經明顯到讓有所感的人覺得恐怖。

（資料照）

我在「120萬封寫給台灣的情書」裡面，有一篇序文，叫做「選擇在乎：大罷免志工的精神」，裡面一開始引用了「小王子」的經典名言：「真正重要的東西，用眼睛是看不見的。」

當我看到許多大罷免志工的故事，那些頂著烈日、遭受騷擾卻依然堅持站在路口收連署的臉孔，這場看似政治的運動，真正動人的，是那些選擇在乎的人所展現的情感力量。

快樂的人知道自己為什麼站在街頭舉牌：「我支持大罷免，不是為了報仇或懲罰誰，而是為了說清楚：當真誠與理性被消費，當謊言變成表演，沈默就等於共犯。」

人生不一定要完成什麼大事，才算有價值；能夠做自己認同的事、成為一個平凡而幸福的正常人，非常重要。

823 罷免不只是一次投票，也不是垃圾時間，更不是無足輕重，它像是一場檢驗我們是否願意繼續「選擇在乎」的行動。

（資料照）

那些站在街頭的志工，用汗水和堅持提醒我們：民主並不是抽象的制度，而是由一個個平凡的人在日常中守護出來的。

當謊言與荒謬淹沒公共空間時，選擇不沈默，就是最真誠的回答。或許我們無法改變所有現實，正如小王子所說：「完美不是無可添加，而是無可刪減」，刪去冷漠與麻木，留下的就是勇氣與信念。

這份單純堅持的力量，正是台灣最珍貴的希望。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

