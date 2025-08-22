晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》核廢料惡夢 不面對不代表不存在

2025/08/22 08:20

◎ 林仁斌

台灣在今年5月17日核三廠二號機執照到期停機後，核電歸零，達到我國《環境基本法》和《氣候變遷因應法》都提到的「非核家園」目標，成為亞洲第一個「曾用核電，而能廢核」的國家。這是許多國家人民羨慕的成果，更是值得珍惜的台灣全民之福。令人遺憾的是，立法院民眾黨和國民黨聯手提出核三重啟公投案（公投第21案），想要迫使行政院重新評估核三重啟的可行性。而這阻擾台灣非核能源轉型進程的伎倆，即將於8月23日交付全民投票。

核電廠多年運轉所產生大量的高階、低階核廢料，都會是我們終究不能漠視的難題—「核廢料何去何從?」（資料照）核電廠多年運轉所產生大量的高階、低階核廢料，都會是我們終究不能漠視的難題—「核廢料何去何從?」（資料照）

先不論這個公投案是否是一場「詐騙」、「投心酸」的無效公投?我們更應認清的是，台灣核電廠多年運轉所產生大量的高階、低階核廢料，都會是我們終究不能漠視的難題—「核廢料何去何從?」。台灣三座核電廠即使都已除役，但是使用過的核燃料棒都還是儲存於需要電力維持運作的冷卻池中，這六座燃料池的廢燃料棒儲存量都比福島四號機當時的多了5~10倍，這樣並不是沒有安全疑慮。尤其是這些核電機組都座落於斷層帶附近，燃料池核災的風險與威脅更是無法忽視。

在避鄰心態作祟下，誰願意在其所居住地附近設置放射性核廢料的處置場?圖為蘭嶼核廢料貯存場內部。（資料照，記者翻攝）在避鄰心態作祟下，誰願意在其所居住地附近設置放射性核廢料的處置場?圖為蘭嶼核廢料貯存場內部。（資料照，記者翻攝）

值得一提的是，2011年日本發生311福島核災，當時福島核電廠四號機就曾引發了儲存池會否過熱的擔憂，所幸經過四十多天的搶救，才沒釀成燃料池內使用過燃料棒的熔毀事故，否則半徑250公里內的人都得要撤離，後果將更是不堪設想。

但就算將使用過的核燃料棒（高階核廢料）就地移至無須供電的「中期」乾式儲存槽，也不是安全、長期的處置方案。我們仍不得不面對的是四十年後，甚至上萬年後永久符合地質條件的「最終處置場」要在哪裡?然而，在避鄰心態作祟下，誰願意在其所居住地附近設置放射性核廢料的處置場? 2012年經濟部曾選出台東縣達仁鄉、金門縣烏坵鄉做為低階核廢料最終處置場址，但台東縣、金門縣政府都拒絕辦理公投，而無法繼續推動；高階核廢料最終處置場，光做地質調查就面臨遭抗爭的窘境。

若不幸未來核三重啟，全民將承擔更多的核廢料，並再次籠罩於核災風險之中。（資料照）若不幸未來核三重啟，全民將承擔更多的核廢料，並再次籠罩於核災風險之中。（資料照）

最後，要再提醒大家的是，目前我們仍是無法務實面對與妥善處理核廢料的難題。若不幸未來核三重啟，全民將承擔更多的核廢料，並再次籠罩於核災風險之中。因此，筆者呼籲有投票權的公民否決藍白的擁核政策，對此公投案投下不同意票，拒絕危險老舊核三重啟，從而在非核台灣的情境下理性地面對核廢料安全、長期處置的關鍵命題。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書