有志一「童」》《拒絕聯考的小子》數位修復版在新加坡進行國際首映

◎ 童振源

《拒絕聯考的小子》數位修復版在新加坡進行國際首映──跨越世代與國界的青春記憶

2025年8月20日，一場別具歷史意義的電影盛會在新加坡最大的電影院舉行。《拒絕聯考的小子》數位修復版於嘉華（Golden Village）電影院進行國際首映。對許多觀眾而言，這不僅是一場重溫經典的觀影體驗，更是一段跨越時空、喚醒青春記憶的心靈之旅。

一封情真意切的邀請

2025年8月20日，《拒絕聯考的小子》數位修復版於新加坡嘉華（Golden Village）電影院進行國際首映。（取自貼文）

這場首映會的促成，要特別感謝新加坡電影協會主席陳繼賢。他是本片最忠實、最熱情的影迷，也是推動台星電影文化交流的重要推手。

原本國家電影與視聽文化中心董事長褚明仁因行程無法出席，但在收到陳主席情真意切的邀請信後，毅然決定調整行程，親自飛來新加坡參加。與會的還有導演徐進良伉儷，讓首映會不僅是一場放映，更是台星電影文化與技術的交流。

一代人的共同印記

這是我第一次完整觀賞《拒絕聯考的小子》，卻覺得格外熟悉。片中描繪的，是我們那個年代無法抹去的生命經驗。聯考曾是年輕人揮之不去的陰影：無奈與掙扎、家庭與社會的龐大壓力、對未來的迷惘，壓抑了青春的熱情與夢想。

這是我第一次完整觀賞《拒絕聯考的小子》，卻覺得格外熟悉。（取自貼文）

許多新加坡朋友告訴我，他們面對嚴苛的A水準（A-Level）會考時，也曾經歷相似的焦慮。制度雖不同，青春的無力感卻如此一致。正如褚明仁董事長所言：「電影是一個時代的靈魂，映照著一個時代的情懷與變遷。」因此，這部作品不只是台灣的故事，也觸動了跨國界的情感共鳴。

陳繼賢的「四十三次」

首映會最感人的篇章，莫過於陳繼賢與這部電影的緣分。1979年，電影在新加坡上映時，他只有十四歲。短短三週放映期間，他一共進戲院觀賞了四十三次。這份執著，成為他人生的重要精神印記。

四十六年後，他依舊懷抱這份熱情。前天參加試片，今天再次入座，這已是他第45次觀賞。去年十一月，在駐新加坡代表處的牽線下，他終於在台灣與徐進良導演相見。多年夢想成真，他們相擁而泣，那是影迷與創作者最動人的一刻。

跨越時空的修復

電影數位修復，讓歷史記憶再次鮮活。去年，國家電影與視聽文化中心承諾加速修復本片，不到一年便完成，並於今日在新加坡首映。這部電影不僅是該中心修復的第99部作品，更是首部在海外進行商業映演的修復電影。

這不僅是技術的突破，更是文化的延續。修復讓經典重現光芒，使年輕世代能在大銀幕上認識父母輩的青春，而老一輩觀眾則彷彿搭上時光機，回到那段熱血的歲月。從即日起，這部電影將持續在新加坡戲院放映至明年底，讓更多人走進戲院，與自己的青春重逢。

電影作為火炬

電影不只是娛樂，它是照亮人生的火炬，點亮每個時代的思考與熱情。徐進良導演無疑就是這把火炬的傳承者，透過影像記錄歷史、書寫故事，把一代人的夢想與掙扎留給下一代。

在新加坡的這場國際首映，不只是台灣電影走向世界的重要里程碑，更是一場跨世代、跨國界的心靈交流。當觀眾的笑聲與淚水在黑暗的戲院裡交織時，我們看到的，不只是電影的重生，而是青春與夢想的共同記憶。

（作者為我國駐新加坡代表）

