林修民 半導體看天下》美國政府可能透過補助 取得台積電股權的分析

美國政府如果持有台積電的股票，對台灣人也有好處。因為台積電的資產某部分就是美國政府資產，以後哪個國家想要攻擊台灣，那他得先顧慮到攻擊美國政府資產的下場是什麼。
林修民

2025/08/21 21:00

◎ 林修民

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受美國財經媒體CNBC採訪時表示，美國政府可能成為英特爾的最大股東，但不會因此取得英特爾治理權。這無關治理，我們只是將拜登政府的撥款轉換為股權；而且美國政府不具有投票權。由於台積電也是之前拜登政府補助法案的受益者，意味著也有可能把補助台積電的錢轉換成對台積電的股權，消息一出引起許多關注。

美國政府可能成為英特爾的最大股東，但不會因此取得英特爾治理權。（路透檔案照）美國政府可能成為英特爾的最大股東，但不會因此取得英特爾治理權。（路透檔案照）

許多人第一時間聽到這個消息的反應，許多美國是搶匪或者是要搬走台積電的言論又冒出頭。事實上，美國商務部長的言論與其說是衝著台積電而來，還不如說是衝著拜登來的，因為他主要是在批評拜登政府的亂花納稅人的錢，事實上本來在拜登政府的規劃裡，你拿美國政府的錢本來美國政府就有要求分潤，只是川普認為應該要用股權的方式來實施。

如果真的要用補助換錢會是什麼情況？

1. 拜登要求的是分潤，川普要求的是入股，兩者的差別其實只有美國國內黨派的紛爭，台積電初步的反應是對的，沒有必要介入美國國內的家務事，事實上也不應該去介入美國不同政黨之間的紛爭。

美國商務部長的言論與其說是衝著台積電而來，還不如說是衝著拜登來的。（路透檔案照）美國商務部長的言論與其說是衝著台積電而來，還不如說是衝著拜登來的。（路透檔案照）

2. 如果是用補助變成用投資入股的方式，那實際上美國就不是站在政府的立場，而是用民間在商投資方式去討論。 如果你要投資台積電很簡單，你就去美國或台灣的公開股票市場，你就可以投資台積電了。但如果你是要用台積電增資股方式，那入股價格就很重要。如果美國政府願意用市價溢價超過兩倍，三倍的方式去入股台積電，我想台積電也沒有什麼好反對的。

3. 既然是投資，那雙方就是商業對商業，如果美國政府出的價錢不被台積電接受，其實台積電大可直接拒絕投資， 因為美國政府身為公家機構，本來就受許多法律的特別要求。這就是為什麼我認識很多民間企業不願意去爭取政府補助的原因，就是因為政府受限於許多法規，他們寧願不接受政府的補助，也不想要這麼麻煩。

美國政府66億的補助款，台積電美國廠五個月多就賺回來了。（彭博檔案照）美國政府66億的補助款，台積電美國廠五個月多就賺回來了。（彭博檔案照）

4. 目前台積電接受補助金額是66億美元，這個金額其實一點都不大，光是台積電美國廠第二季就已經賺了42億美元了。66億的補助款，台積電美國廠五個月多就賺回來了，根本沒有必要為這個小錢，還要接受美國政府一大堆的要求。

5. 美國這招的用意我想是最主要要轉移必須要救intel,結果被國內納稅人抨擊的焦點。因為台積電完全不缺這小錢，可是對Intel來講，外面救命錢卻是非常的重要，而且Intel未來要繼續走所需的金額還不只現在這些補助款，所以這個補助換入股，是為了要救Intel不得不為的做法。

6. 如果美國政府這66億美元入股，萬一價格談不攏被台積電拒絕的話，也不用傷心，台積電在美國ADR有上市，歡迎美國政府購買

7. 美國政府如果持有台積電的股票，對台灣人也有好處。因為台積電的資產某部分就是美國政府資產，以後哪個國家想要攻擊台灣，那他得先顧慮到攻擊美國政府資產的下場是什麼。

（作者為科技專欄作家）

