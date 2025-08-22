名家分享~楊斯棓》當巨人之聲對女士發動魔女狩

更令人憂慮的，是話語權不對等的壓制。一位掌握巨大社會資本的企業家，在公開媒體上，將一位公民的堅持，貶抑為「跳針」與「摀著眼睛」。 ​這不是對話，而是訓誡；不是辯論，而是霸凌。

◎ 楊斯棓

當巨人之聲對女士發動魔女狩：台灣能源轉型需要的是不斷對話，而非以聲量輾壓



在攸關台灣未來的能源十字路口上，有力者的過激言辭並未隨著電視辯論結束而停歇。

和碩董事長童子賢，這位產業巨擘，以其千鈞之勢投入核能延役的戰場。他對氣候變遷的焦慮，我可以感同身受；他對減碳急迫性的呼籲，我也予以肯定。



然而，當他選擇公開點名願意站上舞台辯論的女士，施以「助紂為虐」的重拳時，他失去的，不僅是一位公眾人物應有的風度與高度，也失去理性對話的契機。



童子賢公開點名願意站上舞台辯論的女士，施以「助紂為虐」的重拳。（資料照）

台灣的能源未來，不該被簡化為一場貼標籤的零和遊戲。



童董事長的論述，核心在於「反碳比反核更重要」。這句話點出了全球暖化的生存威脅。但他隨後建構了一個危險的邏輯陷阱：一個非核即煤、非黑即白的虛假兩難。彷彿在台灣這片土地上，我們只能在「有著待解廢料的核能」與「將大氣當作垃圾場的化石燃料」之間做出抉擇。



這是對現實的扭曲。當全球再生能源以前所未有的速度席捲而來，當太陽能與風能的成本曲線已然黃金交叉，成為最廉價的新建能源時，這樣的二元對立論，無異於無視窗外已然風起雲湧的綠色革命。



它抹煞了所有在儲能、智慧電網、能源效率領域默默耕耘者的努力，也剝奪了公眾想像一個「非核非碳」未來的權利。



更令人憂慮的，是話語權不對等的壓制。一位掌握巨大社會資本的企業家，在公開媒體上，將一位公民的堅持，貶抑為「跳針」與「摀著眼睛」。



這不是對話，而是訓誡；不是辯論，而是霸凌。



這種「為你好」式的老男人說教傲慢，試圖用個人聲望來輾壓一個棘手但正當的提問：「核廢料的最終處置，在哪裡？」



這個問題，從來就不是無理取鬧的「跳針」。它是所有核電國家至今仍焦頭爛額的世紀挑戰，是科技、政治與社會信任交織的無解僵局。



將這個全球性的難題輕描淡寫為「三個步驟已做了兩個」，是一種不負責任的過度簡化。它迴避了最艱難的核心，卻反過來指責提問者挑剔。這不是一個負責任的解方，而是一種轉移焦點的修辭。



台灣社會需要一場成熟、坦誠且基於科學的能源辯論。我們需要承認核能作為低碳電力的潛力與現實，也必須正視其至今未解的風險與核廢料困境。我們需要為再生能源的飛躍性成長喝采，也必須面對其間歇性與電網整合的嚴峻挑戰。



真正的「助紂為虐」，或許不是來自於任何一種能源的倡議者，而是來自於那些試圖扼殺理性討論，用情緒化的標籤取代事實分析，用虛假的兩難困境取代多元路徑探索的人。



吳亞昕是一位勇敢倡議的公民，怎麼會是「紂」？（資料照）

吳亞昕是一位勇敢倡議的公民，怎麼會是「紂」？



誰才是真正的「紂」？當雲林縣前國民黨籍議長沈宗隆，因綠能開發的收賄弊案而身陷囹圄，那才是污染能源轉型的「紂」！



當國民黨地方派系與掮客，將神聖的能源轉型視為上下其手的肥肉，蠶食鯨吞，嚴重敗壞社會對綠能的信任，那才是對台灣未來真正的「助紂為虐」！



當雲林縣前國民黨籍議長沈宗隆，因綠能開發的收賄弊案而身陷囹圄，那才是污染能源轉型的「紂」！（資料照）

童董事長，我敬重您對產業的貢獻與對未來的關懷。但台灣的能源轉型，需要的不是一位用Mansplaining來終結辯論的巨人，而是一位能用智慧來開啟更多可能性的領航者。



請收回攻向吳亞昕的箭，讓我們回到議題本身。



因為在這場攸關世代未來的轉型之路上，沒有人是局外人。



更不該有任何人，成為被巨人之聲所淹沒的 silenced man。



（作者為作家）

請繼續往下閱讀...

本文經授權轉載自楊斯棓臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法