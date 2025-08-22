晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》核三與斷層記憶 在災難地景中重啟什麼？

2025/08/22 20:00

◎劉哲廷

在公投成為常態之前，我們以為歷史會自我負責。斷層會記得曾經斷裂，爐心會記得熾熱如煉獄，海會記得鹽與輻射的交纏。然而事實並非如此。2025年夏，面對「是否重啟核三」的全國性公投，我們面對的不是一座核電廠，而是島嶼如何理解風險、時間與決策倫理的能力。

自由開講》核三與斷層記憶 在災難地景中重啟什麼？台電核三廠運轉四十多年，與恆春半島共同呼吸。（資料照）

核三運轉四十多年，與恆春半島共同呼吸。它是一道文明裂口，如今卻以「安全評估通過」之名，悄悄挪移社會的風險容忍線。這不是能源政策選擇，而是一場關於記憶、責任與未來可能性的辯證，也是對公投民主是否已轉化為政策懶惰的提問。

公投文案表面溫和：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關確認無安全疑慮後，繼續運轉？」實際上，將地方高度偏向性的風險拆解為全國表決，是將政治問題技術化、將地方災難全國化、將集體倫理轉嫁給個人選擇。屏東居民承擔風險四十年，終於迎來除役，卻面臨突如其來的重啟。

全國多數選民未曾真實承擔，這樣的「民主程序」合理嗎？福島災後，日本多數縣市拒絕再設核電，主張地方能源治理權。台灣卻以全國公投繞過地方共識與地理承擔，這是一種倒退。

支持重啟者常引用低碳、高效穩定等技術優勢，但全球多數國家正逐步退出核能。德國在福島核災後全面棄核，不只是技術選擇，而是社會對災難與風險的倫理反思。

台灣則以延役、重啟、再評估，把核電變成政治解藥，彷彿可吸收所有能源政策失敗與選舉焦慮。重啟核三，並非解法，而是將成本轉嫁、風險擴大。

德國在福島核災後全面棄核，圖為格隆德（Grohnde）核電廠。（美聯社檔案照）德國在福島核災後全面棄核，圖為格隆德（Grohnde）核電廠。（美聯社檔案照）

公投制度本應彌補代議不足，但台灣已形成「選舉化的公投疲勞」：政黨設計題目、資訊不對等、議題簡化，真正公共討論被弱化。能源政策涉及長期規劃、科學專業、跨部會整合，並非一次性民意可決定。國際經驗顯示，法國、愛爾蘭、德國等透過公民會議，讓知識普及與多元討論成為決策基礎，而台灣僅有說明會與資訊戰，加速社會極化與決策粗暴化。

核電問題從來不只是能源選項，而是治理能力的試煉。它暴露的不只是能否發電，更是體制能否承認錯誤、誠實面對風險、尊重地方社會。核三若重啟，不只是電力調整，而是制度對地方再一次的「殖民」：風險輸出、記憶關閉、責任抵押。

真正的民主，不是均攤風險，而是拒絕遺忘。當你在投票時，請思考：你投的不只是電能，而是社會是否有勇氣誠實面對風險、進行制度改革、保護記憶與地方決策權。讓核三沉睡，不是背叛，而是對歷史與地方的尊重。

（作者為詩人，自由工作者）

