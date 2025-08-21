自由開講》台灣憲政體制 不具備聯合內閣基因

◎ 劉兆隆

近日由於政壇關於內閣改組的訊息甚囂塵上，甚至部分人士也開始討論「聯合內閣」的可行性。部分學者甚至以法國「左右共治」（Cohabitation）為例，力陳台灣與法國既然同為雙首長制的國家，「左右共治」也是一個值得思考的選擇。筆者認為法國之所以能夠實施「左右共治」有其憲政史的緣故，並非台灣2.5個有效政黨的體制可參照；其次是台灣在民主化之後第一次嘗試「聯合內閣」結果卻是慘澹收場，更應該值得我們思考。

法國國會下議院「國民議會」2024年改選，經兩輪投票後，沒有一個政黨或聯盟，取得過半席次。（歐新社檔案照）

首先要知道的是法國長期以來就是一個多黨制的國家，第四共和之所以崩潰除了阿爾及利亞事件外，關鍵原因就是因多黨導致長期的內閣不穩與倒閣頻傳。

於是在戴高樂主政與修憲之後，第五共和就以二輪投票體制強制左翼與右翼的政黨必須要「聯合」組成政黨聯盟，才能取得過半執政的可能。至於「左右共治」則更是「聯合內閣」的例外。而法國的經驗卻是出現大量的「否決行動者」（veto players），使得法國的外交政策在「左右共治」時期常是原地踏步的狀態。

法國已故總統密特朗任內，出現左右共治。（法新社檔案照）



另外，若「左右共治」出現一個「支配性強」的總理，以及「不甘於虛位」的總統，二者在許多領域的事權重疊性，更是常導致半總統制國家政治動盪之主因。

我們在看台灣第一次的「左右共治」最具代表現的就是2000年的唐飛內閣。當時陳水扁總統除了找國民黨籍的唐飛組閣外，當時五位政務委員全部都不是民進黨籍，包括副院長與秘書長與行政院所屬28個部會中，只有7位民進黨籍（法務、交通、僑務、環保、勞工等），其餘都不是民進黨籍，算是極有「誠意」的聯合內閣，但這個聯合內閣在運行約五個月後就總辭。就其表面原因是唐飛在核四問題與陳水扁總統的不一致，但實際深層原因或許可能是台灣的憲政體制並不具備聯合內閣的基因。

前行政院長唐飛在2000年組閣，運行約五個月後就總辭。（資料照）

擺在眼前的問題是：朝野之間立場不一致的問題比起當初只有核四複雜許多；其次聯合內閣要花許多時間在內閣的磨合，但對岸並沒有給台灣這麼多的時間；第三是就算賴清德總統願意釋出超過陳水扁總統的誠意「左右共治」組閣，然而這個行政院長如果是2028的在野黨總統候選人，可以想見的是這個內閣不僅不會比現在的賴卓體制的狀況更好，反而會呈現的是更激烈的「網內互打」，這又豈是全民之福？

（作者為彰師大公共事務與公民教育系副教授）

