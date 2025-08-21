一個律師的筆記本》「串證免羈押」提案 「表演」有努力讓師父出來

這的確是一場表演，但卻是一場社會成本極其昂貴的表演，直接損壞社會秩序的根基。 為了一場表演，為了短期的政治利益，他們就可以作出這樣的事。 這就是最恐怖的地方。

◎ 陳怡凱



先說結論：「串證免羈押」這個修法提案，不是真的要讓師父出來，而是一場政治表演，假裝為了讓師父出來有在努力。

民眾黨團提案修《刑事訴訟法》，擬刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由。（取自貼文）

簡單說：由於師父可能構成羈押事由的問題太多，即使把「串證」這個事由修法拿掉，倘若法官認為必須繼續羈押，還是很可能找得到其他事由押下去。除非把羈押制度整個廢掉，或索性立法宣告師父是超越法律的神聖存在、所作所為直接除罪化，否則單靠這樣的修法，未必就能達成讓師父出來的效果。反過來說，即使師父之後成功出來，也很可能是法官基於其他原因認為沒有繼續押下去的必要，而不是因為這次修法。

總之，「串證免羈押」這個修法提案，對於救師父的實質效果並不大。

那為什麼還要提？

這樣說好了：宋高宗不會想要讓他爸他哥回來，但要表現出已經有努力「迎回二聖」。同理，咆哮專家要在信眾面前，表現出他已經為了師父竭盡全力，好讓信眾頂禮膜拜，但又不能弄巧成拙真的讓師父回來，所以就有了這樣裝模作樣的表演。

但這次修法就只是一場無害的表演嗎？

也不是。

它是表演沒錯，但並不是無害。

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌和該黨立委張啓楷、陳昭姿提案修法，擬刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，引發外界質疑。圖右為因京華城弊案遭羈押的前民眾黨主席柯文哲。（資料照，本報合成）

「防止串證」作為一個法定羈押事由，在刑事司法實務非常重要。否則，審判前都已經串證串得不亦樂乎了，還能審出多少真相？即使在師父的個案當中，由於大部分證人應已接受訊問，修法對此案未必會有很大的影響，但卻會對整個制度造成嚴重的衝擊。從此以後，串證的障礙將會大幅降低，無數罪犯得以玩弄司法、脫免罪責，繼續在社會上橫衝直撞。

這樣一來，要讓罪犯得到法律制裁，就會更難了。這個國家的治安跟司法，之後將會大幅惡化。犯罪集團想必會歡欣鼓舞。

這的確是一場表演，但卻是一場社會成本極其昂貴的表演，直接損壞社會秩序的根基。

為了一場表演，為了短期的政治利益，他們就可以作出這樣的事。

這就是最恐怖的地方。

註：引用出處請見此。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：

