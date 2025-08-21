名家分享~邱毓斌》「2025年核三除役」是1985年國民黨政府訂的！

「2025年核三除役」是誰提的？大家都以為是民進黨提的，錯了，是1985年的國民黨政府訂的！當年蔣經國拍板定案核管法，核三廠運作年限40年，時間到就就是退役；這一般百姓不懂，這些官員絕對懂！

◎ 邱毓斌

日前，藍白陣營搞了重啟核三廠的知識界連署，勉力找了份200多人簽署，除了童子賢、翁曉玲之外，連一堆核電廠的前廠長都出來連署。

我在猜，這些核電高層實際上是為了自己核電幫徒子徒孫的出路，好在台電裡繼續掌權，就出來賣老命。

核三廠2號機5月17日展開降載解聯停機作業，晚間排出白色水蒸汽，輔助鍋爐進行汽機汽封用，屬正常現象。（中央社資料照）

「2025年核三除役」是誰提的？大家都以為是民進黨提的，錯了，是1985年的國民黨政府訂的！當年蔣經國拍板定案核管法，核三廠運作年限40年，時間到就就是退役；這一般百姓不懂，這些官員絕對懂！

試問，一家當初沒有做環評的40年老工廠，當初不知道建在斷層帶上的工廠，原製造商已經在8年前申請破產的老工廠，多年製造的廢料要繼續存放N年.....請問，你會讓他在自己家旁邊繼續運作嗎？

一家已經依法退休的工廠，結果幾個老經理為了自己的班底可以繼續工作，出來拜託街坊繼續給我們營運好嗎....這樣合理嗎？

1981年動工時候沒有問過屏東人，現在利用公投來恐嚇全國民眾，放出缺電的錯假訊息，宣稱核廢料無害、容易處理的謬言，要逼迫屏東人再次承受核災風險！請問藍白兩黨，挑起國民對立與民眾憂慮，這是哪門子「國民黨/民眾黨」呢？

超過109所大學，來自367個跨領域系所的550位學者共同呼籲，希望不要用政治算計拖住台灣的能源轉型。（資料照）

隔兩天後的反核學界記者會，超過109所大學，來自367個跨領域系所的550位學者共同呼籲，希望不要用政治算計拖住台灣的能源轉型；台灣有幸已經擺脫核電舊科技的負擔，希望全民努力於已翻新頁的永續能源產業，我們就不要走回頭路了吧。

（作者為國立屏東大學社會發展學系副教授）

