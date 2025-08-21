自由開講》新店瑠公圳蔡宅文資保存 面臨關鍵一役

◎ 林杰

蔡金木宅興建於二戰時期，於瑠公圳圳頭，在建築工法上因戰時資源節約政策，呈現出簡單、符合在地風土之特色，呈現長屋形式，足以見證二戰時期之住宅工法。

二戰中蔡宅與水權的保衛

二戰期間的台灣，日本政府為加緊糧食生產，相關水利設施的管制也更加嚴格；而當時因人力之吃緊，採由與地方公義人士互相保衛，為解決在地之水權紛爭。

蔡金木宅位瑠公圳旁，一度面臨拆除危機。（資料照）



1945年前，瑠公圳作為北台灣重要灌溉水源，而蔡金木之身份於當時為水利小組合長之角色，負責與瑠公水利組合協調，並執行水圳巡查及維護水圳工事，因而水利組合允諾蔡金木興建戰時型建築於圳道旁，另一方面集結勞工協助日常巡檢任務。

蔡宅作為勞工之臨時庇護所

而在戰時新店地區另一重要戰備物資為煤礦，因此蔡金木宅即作為當地勞工之臨時住所，並提供周邊產業所需之人力，而蔡金木宅並以寮社或勞工臨時住宅型態，成為產業建築之一環。

依蔡金木宅作為歷史座標，可指認出招募煤礦臨時工之地點，並可描繪出當時勞工之生活樣貌。

戰後見證新店從動盪到產業沒落

於戰後國民政府來台，蔡金木仍作為實行水利小組一員，持續協助圳頭段之管理，對於地方治安及圳道維護有一定之安定作用，蔡金木並以地方公義人士身份避免治安上之混亂。

而隨著和美煤礦1966年停產與萬新鐵路於1965年停駛，但蔡金木宅仍立於原地，其家族文化上仍由後代屋主延續，而今成為台灣人權進步史的一座指標；即使周邊大多已開發成大樓，蔡金木宅仍見證水圳與生活之緊密且侷促關係。

新北市文化局將新店蔡金木宅列暫定古蹟，法院行政執行處將暫緩折除。（資料照）

複合型文資需更多研究

蔡宅於歷次提報可呈現蔡宅在台灣史的不同面向，從常民建築史、圳道與周邊生活景觀，到目前考據之二戰建築及水利與礦業史之交互關係，足以呈現複合型文資之複雜；日前雖已暫定古蹟，但仍面對被建商為利益拆除的危機，期盼新北市政府能積極啟動文資調查將歷史資料研究清晰，保存台北最後的長屋式決戰型住宅。

（作者為北科大都市設計及建築研究所研究生）

